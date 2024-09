‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Akif, destrozado al descubrir que le quedan cuatro meses de vida

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido poco a poco y con el paso del tiempo se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 27 de agosto pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos. De esta manera tan concreta, veremos cómo Akif ha hecho creer a Süreyya que se va a divorciar para poder estar junto a ella pero, en realidad, todo es producto de una mentira. Todo ello mientras Ayla ha empezado a ser consciente de que Gokhan está robando una gran cantidad de dinero a su propio hijo. Es por eso que no duda en enfrentarse a él para evitar que la cosa vaya a más.

Como no podía ser de otra manera, Gokhan responde que sabe una información verdaderamente crucial. Y es conocedor de que acabó a la madre de Elif. Todo ello mientras Ayla ha aprovechado para hacerle saber que todo fue un accidente, pero a él no le interesa. Es más, no ha tardado en amenazarla con denunciarla tanto a ella como a Berk si decide seguir entrometiéndose en sus asuntos. Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Gokhan ha dado el paso de mandar un vídeo a Nebahat en el que se puede ver a Akif siéndole infiel una vez más. Éste, por su parte, ha descubierto que tiene un tumor maligno en el celebro y que solamente le quedan unos cuantos meses de vida. Además, somos testigos de cómo Aybike se ha dado cuenta de que Cansu robó su collar. Las dos tendrán un fortísimo enfrentamiento, lo que provoca que Cansu acabe siendo atropellada por Orhan.

¿Qué sucederá en el capítulo de Hermanos que se emite hoy, lunes 2 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores serán testigos de cómo Akif se sentirá profundamente destrozado y hundido al descubrir que, como mucho, le quedan nada más y nada menos que cuatro meses de vida. Inevitablemente, no tardará en pensar en todo lo que podría hacer si no estuviese enfermo.

Los médicos no tardarán en ponerse en contacto con Nebahat, y le harán saber que Akif en realidad está muy sano, pero que hubo una equivocación a la hora de hacerle saber los resultados. Nebahat no tardará en utilizar esa información. ¿De qué forma? Ocultándosela a su marido. En cuanto a Cansu, estará fuera de peligro tras el accidente a pesar de haberse fracturado el brazo.

Gokhan aprovechará la ocasión que se le ha presentado para obligar a Ayla a echar a Elif de casa, con el objetivo de que sus dos hijos puedan vivir con él. Aunque Elif suplicará a Ayla que no la deje, pero no servirá de absolutamente nada. Ayla pedirá ayuda a Aybike, puesto que querrá que advierta a Berk que su padre, en realidad, es peligroso y que le está utilizando. ¿Lo logrará? No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.