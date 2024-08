‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Orhan atropella por accidente a Cansu

No es ningún secreto que Hermanos se ha convertido, inevitablemente, en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente y espectacular! El pasado lunes 26 de agosto pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. Entre otras tantas cuestiones, fuimos testigos de cómo Ogulcan no dudó un solo segundo en presentarse en casa de Tolga, profundamente dolido por la situación que está atravesando. Es más, es incapaz de dejar de llorar puesto que siente que su primo le habla constantemente con desprecio, y no tiene ni la más remota idea de qué hacer para tratar de evitarlo a como dé lugar. Además, Orhan ha optado por callarle dándole una bofetada frente a todos. ¡Se ha quedado en shock!

Por si fuera poco, somos testigos de cómo Elif ha querido dejar muy claro que admira profundamente a Ayla. Entre otras tantas cuestiones, cree firmemente que no todo el mundo habría dado el paso de renunciar a tantísimos lujos como ha hecho ella, y todo con el objetivo de luchar por aquello que siente. Las dos se recordarán lo muchísimo que se quieren. Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo Elif aprovecha la ocasión que se le ha presentado para hacer una confesión a Ayla. ¿En qué consiste? En hacerle saber que Berk ha dado la información de su cuenta a Gokhan, dándole el permiso que necesitaba para retirar todo el dinero que necesitase. Todo ello mientras Yasmin no puede evitar sentirse muy triste, ya que le encantaría que Tolga hubiese sido sincero con ella desde un primer momento. ¡Así las cosas no se hubieran complicado de esta forma!

¿Qué ocurrirá en el nuevo capítulo de Hermanos de hoy, martes 27 de agosto?

Esta noche, a partir de las 22:45 horas, podremos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. Así pues, veremos cómo Akif hará creer a Süreyya que se va a divorciar para poder estar con ella. Pero todo será una mentira para tratar de ganar tiempo hasta poder lograr, de una vez por todas, su objetivo principal.

Por si fuera poco, veremos cómo Ayla será cada vez más consciente de que a Gokhan no le está temblando el pulso a la hora de robar dinero a su propio hijo. Es por eso que no tardará en enfrentarse a él como nunca antes. Gokhan responderá que sabe que mató a la madre de Elif y Ayla le recordará que fue un accidente. Aun así, él le amenazará con denunciarla no solamente a ella, sino también a Berk.

Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo Gokhan enviará un vídeo a Nebahat en el que se verá cómo Akif vuelve a serle infiel, mientras que Akif descubrirá que tiene un tumor maligno en el cerebro y, por ende, le quedarán unos pocos meses de vida. En cuanto a Aybike, descubrirá que fue Cansu quien robó su collar. Las dos tendrán una fortísima pelea en mitad de la carretera, lo que provocará que Orhan atropelle a Cansu sin querer. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.