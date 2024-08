‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Akif descubre la peor noticia

La semana de capítulos en Hermanos arranca con varios momentos complicados que pondrán en problemas a todos los protagonistas. La serie de Antena 3 vivirá una noche de lo más emotiva después de que Akif descubra que sufre una enfermedad incurable en mitad de los problemas amorosos en los que está metido. Pero no será el único de los personajes que tenga mucho que vivir en el capítulo de este lunes de la serie de Atresmedia que se podrá ver su capítulo a partir de las 22:45 h., una vez que termine la repetición de El Hormiguero.

Ogulcan tendrá una enorme discusión con Orhan y tomará la decisión de abandonar la casa familiar sin intención de volver. Por otro lado, Akif sigue pensando cuál es la mejor manera de quitarse de encima a Süreyya, que ya se ha convertido en un gran problema después de que le amenaze con contar su relación extramatrimonial a Nebahat. Si no comienza de inmediato los trámites de divorcio no dudará en cumplir con su amenaza y hacer saltar todo por los aires, pero ese no será el mayor problema que tenga él en esta semana, ya que lo peor está por llegar para él.

Los espectadores de la serie también van a poder ver como Yasmin descubre que Tolga sabía en todo momento que Sevval era la persona que estaba destrás del asesinato de su padre y que se lo había ocultado durante todo este tiempo, por lo que decide romper cualquier tipo de relación con su amigo por esta traición. Aybiké tratará de poner paz y de hacerler volver a encontrar el camino para solucionar el problema, aunque lo tendrá complicado.

Por otro lado, Ayla caza a Gökhan robando dinero a Berk, pero tendrá que parar sus amenazas de denunciarle después de que éste le haga saber que tiene claro que ella es la asesina de Serpil. Si no guarda este secreto promete contar lo que sabe del crime a la Policía y a Elif.

El mundo de Akif se desmorona esta semana en Hermanos

Lo peor para él estaba por llegar y desde luego que pagará cara su infidelidad y todos sus actos. En primer lugar, su mujer descubrirá un vídeo muy íntimo entre Akif y Süreyya, confirmado así sus sospechas y comenzando un camino duro que tendrá un final todavía peor.

Pensando que los dolores de cabeza que sufre son fruto de sus problemas personales, acude al hospital en busca de una solución, pero lo que el médico le dice es mucho peor de lo que esperaba. Tras realizarse una gran cantidad de pruebas, el veredicto es que sufre un tumor cerebral inoperable y le pronostica solo cuatro meses de vida.

Todo esto es lo que ocurrirá en el capítulo de hoy, lunes 26 de agosto, en Hermanos, la serie que emite Antena 3 cada noche de lunes y martes a las 22:45 h.