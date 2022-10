Harry Styles y Taylor Swift se convierten en los artistas más nominados de los EMAs 2022

Ya conocemos a los grandes nominados a los MTV EMA 2022, premios que se celebrarán en Düsseldorf el próximo 13 de noviembre. Rosalía, Harry Styles y Taylor Swift son algunos de los artistas que cuentan con el mayor número de nominaciones. Los MTV EMA 2022, se celebrarán en el PSD Bank Dome de Düsseldorf, Alemania y serán retransmitidos a través del canal MTV.

Harry Styles intérprete de As It Was, se convierte en el gran favorito al contar con siete nominaciones, declarandose así como el cantante con mayor número de nominaciones de los MTV EMA. Superando en una sola cifra a Taylor Swift. Taylor, cuenta con seis nominaciones, entre las que se encuentran “mejor video de larga duración”, “mejor artista pop”, “mejor artista”, siendo la artista femenina más nominada a estos premios.

Aunque tenemos que decir que la cantante catalana Rosalía no se queda atrás, pues ha conseguido cinco nominaciones. Tendrá que competir con artistas como Bad Bunny. Shakira o Becky G.

Desde hoy y hasta el próximo 9 de noviembre se podrá votar a través de la página web de MTV a los artistas favoritos, candidatos a conseguir el MTV EMA. Este año existen 17 categorías al haber incluido dos nuevas nominaciones, mejor video de larga duración y mejor actuación en el metaverso.

Rosalía nominada a cinco categorías:

– Mejor artista español

– Mejor canción: Despechá

– Mejor artista

– Mejor videoclip formato largo: Motomami Tiktok Live

– Mejor artista latino

Harry Styles máximo nominado a siete categorías

– Mejor artista

– Mejor artista en vivo

– Mejor artista pop

– Mejor acto de Uk

– Mejor cacnión

– Mejor video

– Mejores fans

Taylor Swift nominada a seis categorías

– Mejor artista

– Mejor videoclip de formato largo

– Mejor artista pop

– Mejor videoclip

– Mejores fans

– Mejor acto de Uk