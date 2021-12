La famosa y querida saga de magos, ‘Harry Potter’ vuelve. Los protagonistas de esta gran saga se reunirán 20 años después del estreno de su primera película ‘Harry Poter y la piedra filosofal’ en un especial dirigido por HBO Max.

Ante el éxito cosechado por esta filmografía, esta nueva “película documental” llamada ‘Regreso a Howarts’, marcará un antes y un después en la conocida historia, además de que supondrá un más que esperado reencuentro con los fans.

El reencuentro de grandes actores como Daniel Radcliffe, Emma Watson o Tom Felton entre otros, la vuelta de lugares icónicos que llevábamos décadas sin ver, anécdotas sobre el rodaje de las películas, la evolución de los personajes tanto a nivel interpretativo como a nivel personal, serán algunas de las características principales que se mostrarán en ‘El regreso a Howarts’, cuya fecha de estreno será el 1 de enero de 2022.

Compartir momentos memorables para crear nuevos recuerdos. Ven a celebrar el aniversario más mágico gracias al 'Harry Potter: Regreso a Hogwarts' el 1 de enero en https://t.co/8etSAQf0PL ⚡ pic.twitter.com/n93yiU92Fk — HBO Max España (@HBOMaxES) December 20, 2021

En un primer avance que emite HBO del estreno, nos muestran unas declaraciones de Daniel Radcliffe, quien diera vida al mago mas famoso del mundo: “Lo que más me asustaba era que había acabado lo más importante de nuestras vidas. Y al verlos a todos me di cuenta de que no, no había acabado. No sería la persona que soy hoy sin muchas de las personas que hay hoy aquí”

Muchos son los seguidores que han mostrado alegría y entusiasmo al conocer esta noticia, por ello las redes sociales han sido un foco de reacciones. “Harry Potter nos hizo crecer a toda una generación. A todos se nos va a caer una lágrima viendo este reencuentro, pero de nostalgia y de felicidad” escribía un fan.

Este homenaje que se produce por el veinte aniversario de la saga, estará cargado de emoción, nostalgia y expectación, pero una cosa está clara, y es que como dijo Dumbledore: “La curiosidad no es un pecado, pero debemos ser cautos con ella”.