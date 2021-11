Si por algo será recordada Emma Watson será, entre otras cuestiones, por su mítico papel como Hermione Granger. La mejor amiga de Harry Potter, se hizo un hueco en el corazón de todos los «PotterHeads» por su lealtad al mago más famoso de la historia y convirtió en algo trendy el ser una empollona.

Tras mas de una década interpretando a la joven bruja, la británica sigue siendo una de las actrices más queridas por toda una generación que creció con la saga creado por J. K. Rowling. Al igual que les pasó a sus compañeros de reparto, Daniel Radcliffe y Rupert Grint, pasó a ser una de las personas más conocidas del mundo con tan solo 11 años.

Lejos de sentir rechazo por su mítico papel, como sí les ha ocurrido a otras estrellas juveniles, Emma Watson ha querido celebrar a través de sus redes sociales los 20 años del inicio de la saga. Y no solo eso, también ha anunciado el regreso de Harry Potter en un programa especial que se emitirá en HBO Max.

Mediante un emotivo carrete que ha compartido en Instagram, donde podemos ver al mítico reparto en sus inicios y una foto de todo el reparto en la última localización de la saga, Watson ha escrito: «Harry Potter es mi hogar, mi familia, mi mundo y Hermione es mi personaje favorito de ficción. Un periodista una vez dijo lo pesada que era en las entrevistas cuando mencionaba la suerte que tenía, pero siempre lo he tenido claro».

La actriz ha confesado el orgullo que siente de haber participado en esta franquicia y del reparto con el que creció. «Miro a mis compañeros de reparto y estoy tan orgullosa de lo que hemos llegado a ser como personas. Estoy orgullosa de que hayamos sido amables los unos con los otros, de que nos hayamos apoyado mutuamente y de que hayamos mantenido algo significativo”, aseguró.

Por otro lado, no ha querido dejar pasar por alto el apoyo de los fans durante tantos años: «Gracias a todos los fans que no han dejado de mostrar su apoyo incluso desde que se emitió el último capítulo de la saga. La magia del mundo no existiría sin vosotros. Gracias por luchar por hacer un mundo más inclusivo y bonito».

Finalmente, Emma Watson ha dado una de las sorpresas más esperadas por todos los «PotterHeads». El regreso a Hogwarts de todo el reparto a través de un especial que se emitirá en HBO Max a partir del 1 de enero. «Tuve que sacar el Time-Turner por última vez para esto…» escribía la joven, haciendo referencia al mágico objeto que les permitía viajar en el tiempo.