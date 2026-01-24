Una de ‘Las Guerreras K-Pop’ fue rechazada durante años y ahora es una estrella: «Nunca es muy tarde»

Dicen que quién la sigue la consigue. Por muy difícil que sea el camino, nunca hay que desistir, puesto que nadie dijo que cumplir sueños fuese fácil. De hecho, la que lo sabe muy bien es Ejae, nombre artístico de Kim Eun-jae. La artista, de 34 años, siempre soñó con formar parte de la industria del K-Pop. Pero, no tuvo la fortuna que han tenido muchos de sus compañeros de edición. De hecho, fue rechazada al ser considerada, por grandes cargos, de que no triunfaría con su voz. Pero, claramente, estos estaban muy equivocados. Y es que, el éxito tardó en llegar a la vida de la coreana, pero llegó con Las Guerreras K-Pop.

Como es bien sabido por todos, Las Guerreras K-Pop se han convertido en un auténtico fenómeno musical. La película de Netflix ha superado todos los récords habidos y por haber. Un éxito sin precedentes que Sony no vio venir, pues le vendió los derechos a la plataforma de la N roja. De hecho, y aunque todo parecía indicar que Wicked II sería la flamante ganadora de los Globos de Oro, ha sido la película de la plataforma la que se ha alzado con la victoria. Pues, el tema Golden ha cruzado fronteras. Un premio más que merecido que fue recogido por Ejae, Mark Sonnenblick y Lee Hee-joon, los compositores del sencillo.

Ejae, de ‘Las Guerreras K-Pop’, un claro ejemplo de superación

Completamente emocionada, Ejae agradeció el apoyo del público. Y es que, la artista estaba cumpliendo el sueño que tantos años llevaba esperando. Pues, comenzó en la industria en el 2003, con a penas 11 años, pero nunca le dieron la oportunidad de triunfar. De hecho, veía como todas sus compañeras se hacían un hueco a nivel musical. Pero, a ella nunca la tuvieron en cuenta ni para formar una banda.

En el 2014 fue expulsada de la compañía, pues consideraron que «su voz no era lo suficientemente buena». Un triste momento que provocó que la cantante hiciese sus maletas y se mudase a Estados Unidos para dedicarse a componer canciones para otros. En el 2019 le llegó su primer éxito con Psycho, lo que llamó la atención de los creadores de Las Guerreras K-Pop. Por ello, se pusieron en contacto con ella.

Tras varios proyectos y demos, Kang y su codirector, Chris Appelhans, le pidieron que fuera la voz de Rumi en las canciones. Lo que vino después ya lo sabemos. Las Guerreras K-Pop se convirtió en un éxito global y no hay persona que no conozca el tema de Ejae. El resultado de un arduo trabajo y de perseverancia. Pues, a pesar de que no fueron pocos los que intentaron frenar sus sueños, la coreana siguió luchando.

Ejae, de ‘Las Guerreras K-Pop’, emociona con su discurso en los Globos de Oro

«Cuando era una niña pequeña, trabajé durante diez años para cumplir un sueño: convertirme en idol K-pop. Fui rechazada y sentí la decepción de que mi voz no fuera lo suficientemente buena, así que me apoyé en las canciones y en la música para poder superarlo. Ahora estoy aquí como cantante y compositora.», dijo la cantante al recibir el Globo de Oro.

«Es un sueño hecho realidad, ser parte de una canción que está ayudando a otras chicas, a otros chicos, y a todo el mundo de todas las edades a pasar por dificultades y aceptarse a sí mismos. Gracias, Globos de Oro, por aceptar mi voz y nuestra voz», continuó. «Este premio va para todos los que han tenido puertas cerrándose en su cara. Puedo decir con seguridad que los rechazos son una redirección. Nunca abandonéis, nunca es muy tarde para brillar como estabais destinados a hacer», concluyó.