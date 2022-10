‘Got Talent’: Risto Mejide sorprende al pedir disculpas a una concursante

Telecinco emitió este martes una nueva entrega de Got Talent. Una noche llena de talento y emoción, donde los concursantes volvieron a dar todo sobre el escenario del concurso. Y donde además, Risto Mejide sorprendió a los espectadores al disculparse con una concursante.

Cabe destacar que a lo largo de todos estos años de emisión, Got talent ha sorprendido a los espectadores con números de disciplinas muy diferentes en todas sus ediciones. Sin embargo, este martes, Dora llegó al teatro para sorprender con su arte, realizando un número nunca realizado antes.

De esta forma, la concursante explicó que utiliza todo tipo de objetos que la gente ha tirado a la basura para darles una nueva vida, siendo capaz de crear sombras e ilusiones con cosas que las personas ya no querían y que decidieron tirar.

Risto Mejide cambia de opinión sobre los números de telas gracias a Muzuki Shinagawa: «¡Me ha encantado!» #GotTalent7 https://t.co/4qW8MZjNNW — Got Talent España (@GotTalentES) October 19, 2022

Sin embargo, los miembros del jurado, acostumbrados a ver espectáculo desde el primer momento de un número, se quedaron un tanto impactados al no entender el número. De esta forma, dos de ellos, Risto y Paula Echevarría pulsaron el botón rojo cuando aún no había terminado la actuación.

No obstante, cuando terminó la actuación, Risto Mejide quiso disculparse con la concursante. «Yo no suelo hacer esto… pero te pido perdón por haber pulsado el botón rojo», se disculpó con Dora tras ver las sombras que la joven había sido capaz de crear con objetos prácticamente que no servían para nada.

A pesar de sus disculpas, en la decisión final Risto decidió darle un «no» a su actuación, debido a que en su opinión había planteado mal el proceso. Sin embargo, Edurne, Paula Echevarría y Dani Martínez premiaron su trabajo con un «sí».