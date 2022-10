‘Got Talent’: Fallece el mago Arsenio Puro durante una actuación

La familia de Got Talent está de luto. Este sábado fallecía Arsenio Puro, semifinalista de la edición de 2019, tras sufrir un infarto y desplomarse sobre el escenario donde estaba realizando una actuación en la sala Houdini, donde llevaba 25 años trabajando.

Tal y como ha informado el diario El Mundo, con el mago Jaque como fuente de esta trágica noticia, íntimo amigo de Arsenio y compañero incansable de aventuras profesionales desde hace años, el fallecimiento ocurrió este sábado, sobre las 21.30 horas.

Durante la actuación, Arsenio de repente se desplomó sobre las tablas del escenario, no obstante, algunos de los asistentes que se encontraban en el público continuaron riéndose, debido a que pensaban que era parte del show. No obstante, no se trataba de ningún número del espectáculo, sino que había sufrido un infarto.

Arsenio Puro, semifinalista de #GotTalent, fallece a los 46 años al sufrir un infarto durante una actuación 💔 https://t.co/9tXmHvpFRr — Telecinco (@telecincoes) October 17, 2022

A pesar de a las maniobras de reanimación realizadas por dos policías que se encontraban en la sala donde se estaba realizando el espectáculo y a que poco después llegó Summa para continuar con la reanimación, el querido mago de Got Talent acabó falleciendo en el hospital 12 de Octubre de Madrid.

«Cayó redondo al suelo. Es un espectáculo tan divertido que, en los primeros instantes, la gente se reía pensando que era una coña más. Todo el mundo le tenía mucho cariño, era un artista hecho a sí mismo», expresó a El Mundo el mago Jaque sobre el fallecimiento de Arsenio.

«Hizo miles de actuaciones en la sala Houdini… todas las semanas durante los últimos 25 años. Y las llenaba, malo no podía ser. Nosotros trabajábamos juntos desde hace más de 15 años, codo a codo detrás del escenario que une mucho», explicó a El Mundo Jaque, su compañero de espectáculo.