‘Got Talent’: Dani Martínez dará un inesperado Pase de Oro, esta noche

Telecinco emitirá esta noche, a las 22:50 horas en Telecinco, la quinta gala de audiciones de Got Talent España, que promete sorprender. El programa presentado por Santi Millán y acompañado por un reconocido jurado en nuestro país como Edurne, Paula Echevarría, Risto Mejide y Dani Martínez, va a dejar sin palabras.

En la anterior gala de Got Talent España, Paula Echevarría por fin pulsó su botón dorado, tras dejar pasar más de 40 actuaciones. Pero esta vez lo tuvo claro, con una actuación que hizo que se le saltaran las lágrimas. Se trataba de una chica de 16 años que cantaba ópera para intentar ayudar a su madre a salir de una depresión. Paula no dudo ni un momento en pulsar el botón dorado.

Paula Echevarría no puede evitar las lagrimas y dar su pase de oro a Nadia y Dakota tras interpretar una historia de violencia de género sobrecogedora😲 #GotTalent4 https://t.co/2INZlpKc59 — Got Talent España (@GotTalentES) September 28, 2022

Durante la nueva entrega de Got Talent veremos todo tipo de audiciones. Desde un participante que se tira de espaldas encima de cien chinchetas y deja su espalda grabada, hasta varias actuaciones de flamenco y mentalismo extremo. Dejarán a algunos jueces impresionados.

Además, un grupo de futbolistas de freestyle se atreverán a retar a Edurne en un juego de maniobras con un balón de fútbol. ¡No sabemos qué pasará! Dani Martínez por su parte, será el protagonista de la noche, pues quedará tan impresionado con una actuación que pulsará el botón con la cabeza y sin avisar. A lo que Risto le comentará que le deja alucinado mientras todo el mundo aplaude y da saltos de alegría.

Veremos a un Risto que juzga a una pareja de tiktokers, donde les condiciona diciéndoles que actúen el uno sin el otro. De esta manera, uno de ellos terminó por abandonar el concurso, para dejar participar a la compañera sola.

🌟 Más emoción, más espectáculo y un nuevo pase de oro en #GotTalent. Los concursantes se enfrentarán a las exigencias del jurado y de ellos, Risto recibirá una gran sorpresa 😻 Adelántate y disfruta de la gala EN EXCLUSIVA en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 🚀https://t.co/KZdx0zwBtv pic.twitter.com/QzraHrKrDU — mitele plus (@miteleplus) October 3, 2022

Pero ahí no acaba todo, como nos han adelantado, una niña pequeña aparece diciendo que fue el primer botón de oro de Risto Mejide y quiere demostrarle que no se ha equivocado. Os adelantamos que será una noche llena de emociones y muchas sorpresas. No te pierdas la nueva entrega de Got Talent esta noche, a partir de las 22:50 horas, en Telecinco.