‘Got Talent’ | Edurne, entre lágrimas: “He pensado en mi hija”

El pasado martes 20 de septiembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de la octava edición de Got Talent. De esta manera, pudimos ver un gran número de actuaciones que, en mayor o en menor medida, dejaron completamente sin palabras a la audiencia del programa de Telecinco. Una de las protagonistas de la noche, inevitablemente, fue Edurne.

La cantante, como miembro del jurado de Got Talent, tuvo la oportunidad de conocer a Zlata. Se trata de una niña de 8 años, refugiada ucraniana, que tiene un grandísimo talento para la danza. Llegó a nuestro país como consecuencia de la guerra y fue su profesor de baile quien ha confiado en su talento.

“Es para todos los niños que están en Ucrania y para todos los ucranianos. Estoy muy feliz por representar a mi país”, reconoció Zlata, sin poder evitar emocionarse. “Espero que todos podáis ayudar de alguna forma a Ucrania. Perseguir vuestros sueños. Espero que esto acabe en Ucrania, espero que se acabe”, pidió.

Zlata, una niña refugiada ucraniana, deja al público y al jurado de #GotTalent sin palabras: “Perseguid siempre vuestros sueños, en Ucrania hay un concurso muy parecido y estoy muy agradecida de estar en el de España” ❤ 💫 #GotTalent3 💫 pic.twitter.com/p1wMkCq5h4 — Telecinco (@telecincoes) September 20, 2022

Como era de esperar, la historia de Zlata emocionó a todos los allí presentes. Además, dejó sin palabras a Edurne. Tanto es así que no pudo evitar emocionarse muchísimo. De hecho, tras la actuación, la cantante quiso dirigirse a la concursante de Got Talent: “Pienso en ti y en muchos niños que están viviendo cosas que no… Me ha llegado mucho conocerte, y también tu actuación”.

Por si fuera poco, añadió: “Este concurso no es el de tu país pero quiero que te vayas así”. Acto seguido, pulsó el botón dorado que otorgaba el ansiado Pase de Oro a Zlata. “Me he puesto a pensar en mi hija, menudo talento”, aseguró la artista, con la voz entrecortada y arropada por sus compañeros.

La joven bailarina, tras protagonizar uno de los momentos más emotivos de la edición, no tardó en seguir lo siguiente: “Todos los niños de Ucrania y del mundo se merecen la oportunidad de cumplir sus sueños como yo lo he hecho esta noche”. Sin duda, un instante que será difícil de olvidar. ¡Qué emotivo!