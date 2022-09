‘Got Talent’: estas son las novedades de la octava temporada

La semana que viene Got Talent España regresará a Telecinco con una nueva temporada. Tras la renovación por parte de la cadena, llegará una octava edición llena de novedades que una vez más, volverá a sorprender a todos los espectadores.

Fue el propio director del programa, Manuel Villanueva el que reveló que esta edición volverá a sorprender a la audiencia, algo en lo que se han enfocado desde el principio, «porque este concurso tiene esa capacidad y esperan cosas maravillosas».

Por otro lado, la dinámica del concurso seguirá siendo la misma. Los concursantes que se suban al escenario y consigan que dos jueces les den el visto bueno pasarán directos a la semifinal del programa. No obstante, en esta edición, los jueces serán más exigentes que nunca.

✨ Muy pronto llega la octava edición de #GotTalentEspaña con más emoción y talento ✨ 📺@Santi_Millan como presentador y la incorporación de Paula Echevarría al equipo de jueces formado por @Edurnity, @ristomejide y @danimartinezweb ➡️https://t.co/byyygQz1Y1 pic.twitter.com/HfXOc7AzN6 — Got Talent España (@GotTalentES) August 25, 2022

En cuanto a las novedades de la nueva edición, una de ellas es que se incluirá al comienzo de cada entrega un opening donde se muestren algunos de los talentos que se han encontrado en los castings por diferentes comunidades autónomas de nuestro país.

Además, se añadirá el llamado telón teatral, una cortina que tiene como objetivo tapar el escenario durante la preparación de algunos shows, para que la sorpresa no sea desvelada. Y también se ha tomado la decisión de que la gran final de la octava edición sea en vivo y en directo.

Por otro lado, Paula Echevarría será la nueva integrante del jurado de Got Talent España. «He sido super feliz cuando hemos tenido que grabar. Me lo he pasado como una niña pequeña y eso que estaba trabajando», confesaba la actriz. «No puedo esperar a atender las semifinales», expresaba.