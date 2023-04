‘Got Talent All Stars’: horario y cómo ver (online y tv) el estreno del programa en directo

Got Talent ha regresado a Telecinco más renovado que nunca. El popular talent show se ha convertido en una de las apuestas más fuertes de la cadena durante los últimos años, conquistando a la audiencia con participantes que nos han dejado con las emociones a flor de piel. Ahora, ha vuelto y lo ha hecho de la mano de una edición muy diferente a lo visto hasta ahora.

Presentada bajo el título de Got Talent All Stars, el público podrá ver la primera edición europea de America’s Got Talent: All Stars, programa que arrasó en audiencia en Estados Unidos. Una emisión que tendrá lugar este sábado 15 de abril a partir de las 22:00 horas y que contará con Santi Millán, una vez más, como maestro de ceremonias.

12 concursantes ⭐️ 2 pasan a la final ⭐️ ¿Preparados para las actuaciones más emocionantes? 💥 El sábado a las 22:00, GRAN ESTRENO de #GotTalentAllStars en @telecincoes 🔵 https://t.co/LaHZ7nGaFJ pic.twitter.com/6H3I72Qh0q — Got Talent España (@GotTalentES) April 11, 2023

En la mesa del jurado Edurne, Paula Echevarría y Risto Mejide serán los encargados de evaluar a los nuevos participantes, teniendo como objetivo el encontrar a la estrella Got Talent de la edición. Sin lugar a duda, una apuesta por parte de la cadena española que llega en horario prime time y que promete no decepcionar a nadie.

Para poder disfrutar del estreno de Got Talent All Stars tan solo habrá que sintonizar el canal de Telecinco en el horario y día señalados anteriormente. Sin embargo, para poder ver del programa de manera online habrá que acudir a la aplicación de mitelePLUS. En ella se podrá visualizar el programa al completo, al igual que ocurre con los diversos realities de Mediaset España.