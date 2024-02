Gisela reúne a compañeros de ‘OT 1’ para su ‘baby shower’ y confirma el sexo del bebé que está esperando

Gisela está viviendo una de las mejores etapas de su vida. La artista de 45 años se encuentra viviendo la última etapa de su embarazo y no puede estar más feliz. Su bebé está a muy pocas semanas de nacer y las emociones están a flor de piel en la familia.

Por ello, y con motivo de conocer el sexo de su bebé, ha celebrado una baby shower muy especial. Rodeada de todos sus seres queridos, la cantante no ha dudado en invitar a sus compañeros de OT 1. Un reencuentro muy bonito donde han vuelto a demostrar la gran amistad que siguen teniendo a pesar del paso de los años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gisela (@giselaoficial)

«Es un niño. Estamos con muchas ganas. Hasta que no ha llegado el día de hoy, como he pasado por tantas cosas, no me lo creía. Me ha costado ilusionarme», explicó en su exclusiva para ¡Hola!. Una celebración a la que no han podido ir todos sus compañeros, pero sí los que la catalana quería y los que han podido.

De esta manera, en la imágenes se puede ver como Chenoa, Natalia, Geno, Manu Tenorio y Alejandro Parreño posan felizmente a cámara ante el próximo nacimiento del hijo de Gisela. Un bonito motivo de celebración que la cantante vive con mucho alivio después de experimentar un embarazo «vertiginoso».

«Los dos estamos nerviosos», dice sobre su marido. «Somos primerizos en todo y, ante lo desconocido, siempre te entra un poquito de miedo y de respeto, porque el proceso ha sido bastante vertiginoso», admite respecto a los meses vividos. Uno de los grandes sueños de la artista siempre fue el de ser madre, pero no ha sido fácil para ella.

EXCLUSIVA: Gisela nos invita a su ‘baby shower’, rodeada por sus amigas de OT 🤰🏼 (Contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/JgTJW3c0hl — Revista ¡HOLA! (@hola) February 7, 2024

«Ya me hago a la idea de que es real. Con lo que me ha costado, no solo los meses de embarazo sino quedarme embarazada», explica emocionada. Fechas muy especiales para la pareja, quien ya comienza a vivir los primeros nervios de cara a la paternidad.

Asimismo, y respecto a hacer un reencuentro junto a todos sus compañeros de la Academia, la cantante fue sincera. «Tal y como han ido las vidas de algunos compañeros, no creo que pudiéramos hacer un reencuentro como el de los quince años. Pero ¿quién sabe? Ojalá. Yo sería feliz», afirma.

Gisela en OT 2023

El pasado 2023 fue, sin lugar a duda, un año de muchas emociones para ella. Pues, la artista no solo fue conocedora de que pronto se convertiría en mamá, también fue seleccionada para ser comentarista de la nueva edición del programa que la vio nacer artísticamente.

Ot 2023 está siendo toda una revolución en redes sociales. Por ello, Gisela se ha unido al equipo para trabajar junto a Sebastián Gallego como colaboradora del programa ‘OT al día’. El formato presentado como un magacín diario se emite Amazon Prime Video de martes a sábado y es capitaneado por Xuso Jones.