Gisela, ingresada de urgencia en el hospital en pleno embarazo: «Es algo complicado y dolorosísimo»

Gisela, hace tan solo unas semanas, confirmó que estaba embarazada de su primer hijo junto a José Ángel Ortega, su actual pareja. A pesar de todo, recientemente se ha dado a conocer una noticia de lo más preocupante, algo que ha querido hacer saber la propia cantante a través de sus redes sociales.

A pesar de la tremenda alegría que supuso la noticia, tras llevar casi cinco años intentándolo, lo cierto es que el embarazo ha sido catalogado de riesgo. Por lo tanto, inevitablemente, la noticia de su ingreso hospitalario ha provocado que hayan saltado las alarmas. ¡Y no es para menos!

Al ser consciente de la preocupación que ha podido generar en sus seguidores, Gisela ha querido aclarar cuál es el verdadero motivo de su ingreso hospitalario. Por si fuera poco, ha querido confesar cómo se encuentra en estos momentos. «Sigo ingresada (…) He recibido muchísimos mensajes, sobre todo de ánimo de y de incertidumbre», comenzó diciendo la ex participante de la primera edición de Operación Triunfo.

«Lo primero que quiero hacer es tranquilizaros. Estoy pasando por un proceso de cólico nefrítico, que es una piedra en el riñón que tiene que salir de alguna manera, pero como estoy embarazada el cuadro se complica un poco, y por eso estoy ingresada», explicó Gisela a través de sus historias de Instagram.

Eso sí, la artista ha reconocido que no lo está pasando para nada bien, porque se trata de «algo muy doloroso»: «No te pueden medicar como a cualquier otra persona. Aquí estoy muy bien controlada, cuidada y medicada aunque no deja de ser algo complicado y dolorosísimo». Además, añadió: «Muchos de vosotros habréis pasado por algo similar pero, dentro de todo, estoy bien. Gracias a todos los que os habéis preocupado por mí». Afortunadamente, aunque se trate de algo realmente doloroso e incómodo, no es nada que tenga relación con el embarazo. ¡Y eso es lo importante!