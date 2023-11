‘Operación Triunfo’: una concursante de la primera edición confirma su embarazo

No es ningún secreto que la primera edición de Operación Triunfo marcó un antes y un después en numerosos aspectos. Muchos son los participantes que cumplieron su sueño de poder dedicarse a lo que más les apasiona en la vida: la música. Recientemente, una de las participantes de aquella histórica primera edición ha dado una noticia verdaderamente especial.

Se trata de Gisela que, a través de una entrevista con nuestros compañeros de ¡Hola!, ha confirmado que está embarazada. De esta forma, no solamente ha dado a conocer esta noticia, sino que ha compartido diversos detalles de ese duro camino que ha tenido que recorrer hasta ser madre.

Es más, tal y como ha dejado claro a la mencionada revista, muchos son los allegados que se enterarán de su embarazo a través de la entrevista. Al fin y al cabo, la artista tiene 44 años por lo que, para prevenir cualquier riesgo, tanto ella como su pareja, José Ángel Ortega, han preferido guardar silencio durante los primeros meses de gestación.

«Quedarme embarazada ha sido una carrera de fondo», aseguró la ex concursante de la primera edición de Operación Triunfo en su entrevista para la mencionada revista. «Es un logro y es la demostración de que hay que ser fuerte día a día», añadió aunque, eso sí, quiso mostrarse verdaderamente cauta: «Aún hoy, nadie me garantiza que vaya a salir bien».

Lejos de que todo quede ahí, Gisela aprovechó la ocasión para sincerarse, como nunca, sobre la compleja lucha que ha tenido que hacer frente para poder quedarse embarazada: «Ha sido un proceso muy difícil emocionalmente, sobre todo. Y físicamente, también». Además, añadió: «Llevaba buscando el embarazo unos cinco años, lo intenté de manera natural, pero tuve dos abortos… y no funcionaba. Entonces, empezamos a buscar otras alternativas».

Fue entonces cuando la pareja optó por comenzar un proceso de fecundación in vitro: «Vino la pandemia y el tema se alargó. Mi reserva ovárica no era la idónea». La artista de 44 años continuó explicando el proceso: «Fue difícil. Tuve que hacer cinco estimulaciones, que eso también es un proceso de mucha hormona, muchos pinchazos. De todo ese proceso solamente quedó un embrión viable, que es este que está ahora dando caña».

A pesar de la alegría, todo quedó en saco roto cuando, al mes y medio, sucedió algo que no estaba en sus planes: «Se produjo un desprendimiento del saco gestacional. Fue un momento de crisis. Colapsé». Por ese mismo motivo, ha reconocido lo siguiente: «Todavía me cuesta mirar ropita de bebé, me cuesta creérmelo. Me da miedo hacerme ilusiones, voy con cautela». Sea como sea, tanto ella como su pareja están dichosos con la noticia, ¡y no es para menos! ¡Enhorabuena!