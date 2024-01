‘GH DÚO 2′: estos son los primeros nominados de la edición

El pasado domingo 14 de enero GH DÚO 2 regresó al prime time de Telecinco y lo hizo de la mano del primer debate de la edición. Un nuevo encuentro capitaneado por Ion Aramendi donde tuvieron lugar las primeras nominaciones y se mostraron las primeras rencillas entre los concursantes.

Cambiando por completo la dinámica habitual del reality, los participantes tuvieron que lanzarse por una rampa resbaladiza. El objetivo era tirar con el cuerpo los bolos de color blanco, los cuales sumaban un punto cada uno de cara las nominaciones. Todo ello intentando no tocar el bolo de color negro debido a que restaba dos puntos.

2 puntos para las nominaciones y 18 puntos para el traumatismo craneoencefálico que se acaban de provocar con esta caída 😂 🔁 No puedo parar de verlo

❤️ Amo a Lucia y a Mayka #GHDúoDBT1 pic.twitter.com/BEReiaQsaD — Gran Hermano (@ghoficial) January 14, 2024

De esta manera, los primeros en ejecutar su jugada fueron Manuel, Lucía y Mayka, el popular trío de La isla de las tentaciones que ya se ha convertido en el más comentado por el público. Con dos puntos conseguidos, los concursantes nominaron a la pareja de Luca e Ivana y a la de Marc y Ana María. Tras ello, los siguientes en jugar fueron Marc Florensa y Ana María Aldón, quienes consiguieron cuatro puntos.

Así pues, la pareja nominó con dos puntos al trío de la edición, sin conceder ningún motivo, y con otro dos a la pareja de Asraf y Elena. «Creo que Asraf apaga mucho el grupo, es una pena que Elena tenga que ser nominada también», explicaron. Seguidamente, Asraf Beno y Elena Rodríguez, con tres puntos, procedieron a dar sus nominaciones.

Como era previsible debido a los problemas personales de la madre de Adara con ciertos participantes, la pareja nominó con dos puntos a Luca e Ivana. Todo ello sumado a otro punto que concedieron al trío de La isla de las tentaciones. «Es una pena, pero hay que nominar. Lo siento por Manu y Lucía, es que no quiero nominar a Ana María», explicó Beno.

Keroseno y Finito le dieron dos puntos a Marta y Efrén y un punto a Ana María y Marc. «Su pareja no me cuadra, le veo sobreactuado, tiene el foco delante y él se excede, llega a ser teatrero. Me pongo triste porque a ella si la veo auténtica», señaló Keroseno. Por su parte, Luca Onestini e Ivana Icardi, dieron dos puntos para Marta y Efrén y un punto a Elena y Asraf.

«Lo lamento mucho por él porque me parece un chico fantástico. Pero con Elena muy bien no nos llevamos», dijeron claramente. Por lo tanto, la lista final de las nominaciones quedaba con cuatro puntos para Efrén y Marta; con tres puntos Asraf y Elena; con tres puntos Ivana y Luca y con tres puntos Mayka, Lucía y Manuel.