‘GH DÚO 2’: Lucía Sánchez y Manuel González, protagonistas de la primera gran bronca de la edición

El pasado jueves 11 de enero se estrenaba GH DÚO 2 tras cuatro años sin una nueva entrega del concurso. Marta Flich presenta esta nueva edición del programa en el que reinan los momentazos, broncas y uniones. Y es que fue en el primer episodio en el que se dio el primer encontronazo explosivo entre dos de los participantes del reality.

Se trata de una de las ex parejas más conocidas de los realities de Mediaset. Es una de las parejas que acudieron a La isla de las tentaciones y de las que más juego ha dado al programa. Son Lucía Sánchez y Manuel González, que fueron una de las parejas protagonistas de la tercera edición del reality grabado en República Dominicana.

Y estos dos se tienen que poner de acuerdo para las nominaciones… ¿lo conseguirán? 😅 🔁 Lo veo difícil

❤️ En ‘GH Dúo’ todo es posible #GHDúoEstreno pic.twitter.com/w7BhIvNJlW — Gran Hermano (@ghoficial) January 11, 2024

Ahora, se reencuentran en GH DÚO 2 para convertirse en parejas de reality en el que tendrán que seguir algunas normas: «Seréis pareja y no podréis nominaros, además tenéis que llegar a acuerdos», les contaba la presentadora. Tras esto, los andaluces se enzarzaban en una pelea en la que la joven le reprochaba que «se portó muy mal conmigo en La isla de las tentaciones y luego me vendió una falsa amistad».

El joven aclaró que no pasaría nada entre ellos: «Llevo con mi novia nueve meses, la quiero y no le voy a faltar el respeto». Tras este comentario, Lucía aprovechó para soltar una pulla: «De un falso y un mentiroso no quiero ni el saludo». Los reproches no paraban mientras el equipo les mostraba a los dos concursantes vídeos de ellos, lo que hizo que la gaditana explotara: «Yo planto cara. Si no te gusta es lo que hay. Aunque sea soy fiel».

MADRE MÍA, Lucía acaba de llegar y ya está sirviendo 🚨 ¡LA QUE SE VA A LIAR AQUÍ! #GHDúoEstreno pic.twitter.com/1rRavxlzF3 — Gran Hermano (@ghoficial) January 11, 2024

Fue la presentadora quien actuó de mediadora y diciéndoles: «Os tenéis que poner de acuerdo en un montón de cosas… lo tenéis que intentar por lo menos. Al final tenéis que hacer equipo…»