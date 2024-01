«La gente está destruida»: una soltera de ‘First Dates’ sorprende con su teoría sobre la juventud

El 2024 ha dado el pistoletazo de salida en Cuatro y en First Dates lo han celebrado junto a sus nuevos solteros. El programa presentado por Carlos Sobera recibió a Erica y a Sara, dos comensales con las ideas muy claras en cuanto al amor se refiere.

«Los vinos me gustan como las mujeres, con carácter», dijo Sara en su presentación. Su cita fue Erica, una educadora social que en el pasado mantuvo una relación sentimental con un hombre que duró ocho años. Aunque no descarta que pueda enamorarse de un hombre nuevamente, busca a la mujer de su vida debido a que su primera experiencia sexual con una fue maravillosa.

🥂Brindemos por un 2024 repartiendo amor 🥂 En el último programa del año, el restaurante de @firstdates_tv rendirá homenaje al Hollywood de los años 20 en su #EspecialNochevieja ✨ que se emite mañana, 31 de diciembre, en @cuatro a las 21:10h 📺 pic.twitter.com/IqRgV9JfWm — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) December 30, 2023

En la mesa, Sara, como buena sumiller, le demostró a su acompañante cómo realizar una correcta cata de vinos. Un momento donde las risas no han faltado en la pareja de solteras. «Lo primero que ha hecho es sonreírme y ahí me ha ganado», dijo la enóloga, al respecto.

Poco a poco, las comensales se fueron conociendo más. «Las mujeres han sacado cosas de mí que no sabía. No sé, me gusta más, es más bonito», dijo Erica sobre su vida sentimental. «Hace más de veinte años que no me roza una barba», comentó Sara, por su parte.

Pero, sin lugar a duda, el momento que más dio que hablar durante la noche tuvo lugar cuando la soltera señaló que veía mucho mejor a las personas de su edad que a los jóvenes. «Mi teoría es que la gente está destruida por las redes wifi. O algo hay en el ambiente, o en el agua del grifo…», declaró. Al concluir la velada, ambas estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera de First Dates.