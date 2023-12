Una comensal de ‘First Dates’ intenta ligar con Carlos Sobera: «Podrías ser mi cita»

El 2023 nos ha dejado grandes momentos de la mano de First Dates. El popular show de Cuatro se ha convertido en uno de los favoritos de los espectadores cada noche, y las cifras de audiencia lo demuestran. Recientemente, el público tuvo la oportunidad de conocer a Pepa, una mujer divertida, activa y con mucho carácter.

Mientras esperaba a su cita, la soltera tuvo la oportunidad de conocer a Carlos Sobera y quedó encantada. «Podrías ser mi cita, escúchame, pivonaco que te llevas», halagó la comensal al presentador. «Me pareces una mujer extraordinaria en apariencia, luego habría que rascar», respondió, por su parte.

En el amor Pepa no ha tenido mucha suerte. Según explicó, solo ha tenido una pareja estable en toda su vida, con la cual estuvo 6 años. Desde entonces, lleva 25 años soltera y en la búsqueda de su media naranja. Al respecto, Carlos Sobera se ha sorprendido y ella le ha soltado un «levántame la ceja».

Su cita fue Carlos, un hombre que se presentó como alguien honesto y cariñoso. La primera toma de contacto entre ambos no fue de lo más fructífera, pues Pepa no quedó contenta con la elección de su acompañante. «Yo me veo una chica y a él le veo un señor», admitió. Él, por el contrario, quedó encantado con ella.

«Me dan ganas de decirle que si se ha cambiado el pañal», agregó la soltera. A Carlos le gusta el bricolaje y Pepa le ha dicho que podrían tener un pique debido a que «toda la electricidad de mi casa la puse yo y todos los sofás, los he tapizado yo».

Al final de la noche, y como era de esperar, Pepa no quiso tener una segunda cita con Carlos. La soltera le hizo saber que era un gran hombre, pero que buscaba a alguien con el que «se me caigan las bragas cuando le vea». Carlos, por su parte, también ha rechazado tener un segundo encuentro con ella fuera de First Dates.