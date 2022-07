Gema López, contra Kiko Matamoros: «Me parece que es un tramposo»

El paso de Kiko Matamoros por Supervivientes 2022 continúa siendo muy crítico. El colaborador ya se encuentra de nuevo en el plató de Sálvame y una de sus compañeras más críticas con él ha sido la periodista Gema López, quien ha afirmado en varias ocasiones lo mucho que he la decepcionado su paso por el reality.

Este miércoles, Gema López volvió a asegurar que le había decepcionado mucho su concurso y su poca implicación en las pruebas tanto de recompensa como de líder. «Me parece que Kiko es un tramposo», empezó diciendo.

«Estas narices que trae, que se las eche a la dirección, no a Lydia, que es lo fácil. Asumo todas y cada una de las palabras que he dicho sobre ti. Ha habido cosas que me han gustado y otras que no. Tu trabajo como agitador lo has cumplido», señaló Gema ante su compañero.

«Me ha parecido que es un tramposo», comenzaba Gema tras ver las primeras declaraciones de su compañero #yoveosálvame #Mediafest4https://t.co/JSNBiENran — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 13, 2022

«Lo lo que espero de alguien como tú es que entone el mea culpa. Das una imagen de machito que al llegar allí se cayó. Aquí en Sálvame es el líder, pero allí no. Se enfrentó a Nacho Palau y le han echado», recalcó Gema López.

Tras estas palabras, Kiko Matamoros respondió a su compañera asegurando que: «Estoy totalmente de acuerdo con el análisis que ha hecho de mi concurso», sin querer entrar peleas con Gema «Yo no expongo a nadie que no esté preparado para que dé la cara por mí», añadió sobre la defensa de su pareja, Marta López Álamo.

Por otro lado, Kiko insistió en que la elección de su novia como su defensora fue algo consensuado y reflexionado por ambos, y recalcó que se siente muy orgulloso sobre el papel que realizó Marta en el plató de Supervivientes, pues para ella no era nada fácil estar ahí sentada.