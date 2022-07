Gema López continúa dando positivo en COVID-19. La colaboradora lleva ya diez días de baja y por tanto, sin acudir a su puesto de trabajo en Sálvame. Aunque se lo toma con humor, ha querido explicar a través de sus redes sociales cómo se encuentra tras el positivo que le obliga a seguir en casa diez días después.

«Parece ser que soy muy buen cobijo. El virus se instaló en mí y no quiere irse. Después de 10 días sigo dando positivo. Siempre me dijeron que era muy positiva, pero nunca imaginé que tanto», comienza el texto escrito por Gema en su cuenta de Instagram.

Consciente de que las críticas que podría recibir, Gema López también ha querido explicar que las dos imágenes que acompañan al texto fueron tomadas hace un tiempo. De esta forma, ha aclarado que se encuentra aislada en su casa, esperando a dar negativo.

Además, en el mismo texto Gema López tranquiliza a sus seguidores y reconoce que a pesar de seguir dando positivo, «me encuentro bien y con ganas de retomar la rutina», explica. La colaboradora también ha aprovechado para agradecer todas las muestras de cariño recibidas en estos últimos días: «Desde aquí gracias a todos por vuestros mensajes».

En la última semana, la COVID-19 ha inundado Sálvame. Jorge Javier Vázquez fue el primero en tener que abandonar el programa tras dar positivo. Poco después, era la presentadora Adela González la que daba positivo. Y tras ellos, Nuria Marín, también daba positivo. Sin contar colaboradores del programa como Lydia Lozano, que también han dado positivo en los últimos días.

La COVID, esa que no me había llegado hasta ahora, pero me llegó hace unas semanas y llegó fuertecita. Muchos oísteis mi voz: laringitis post COVID. Otras dos semanas fuera de servicio. ¡Nos vemos a la vuelta!

— Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) July 11, 2022