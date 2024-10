Los espectadores de Got Talent están acostumbrados a cualquier cosa, pero lo ocurrido en el último programa ha sido una de las actuaciones más surrealistas que se han podido ver en todos los años que lleva en emisión en España. Una concursante ha conseguido el preciado Pase de oro gracias a una actuación en la que ha cantado una canción de Taylor Swift, aunque seguro que si la cantante la viese no daría su aprobación. Kim, más conocida en redes sociales como Kimycola, ha aparecido en el escenario del teatro dejando claro que su actuación le saldría muy de dentro, aunque ninguno de los jueces se esperaba que su forma de cantar fuese tan peculiar.

La joven de 34 años ha venido a España solo para concursante en el talent show y presumiendo de haber conseguido un récord del mundo al haber alcanzado con su voz llegar a los 107,3 decibelios, un volumen similar al que se consigue en una discoteca con el volumen muy alto. Con esta carta de presentación muchos podían pensar que tenía una gran voz, aunque tenía miedo de no hacerlo bien. «Me preocupa desafinar, pero espero que salga todo bien», ha dicho antes de salir al escenario. Muy sería se ha presentado hablando en inglés y explicando que cantaría I Knew You Were Trouble, pero no ha querido aclarar al jurado que lo haría con eructos. Tamara Falcó, que ha sido la que ha hablado con ella en su presentación, ha recordado que la artista norteamericana ha pasado por España este mismo verano dejando un gran sabor de boca, por lo que esperaba que hiciese lo mismo y dejase «el pabellón bien alto», aunque lo que vendría después no era nada de lo que esperaba.

«Espero que os guste lo que hago, estoy muy nerviosa», ha dicho la ‘artista’ antes de comenzar con un recital de eructos que ha dejado a todos boquiabiertos y al público en las butacas muriéndose de risa. La marquesa de Griñón se ha ofendido por el espectáculo que estaba viendo y no ha tarado en pulsar el botón rojo para tratar de pararla, mientras que Paula Echevarría y Florentino Fernández hacían bromas entre ellos por lo que estaba pasando.

«Si me tiro un eructo pido perdón, acepto tus disculpas pero para mí es un no, gracias», ha sido la valoración final de la hija de Isabel Preysler, que ha querido dejar claro que no le daría su voto ni loca. Florentino, que suele ser el más amigo de este tipo de actuaciones, no ha parado de repetir la palabra «asco» en todo momento.

Tras terminar su recital, la concursante de Got Talent ha sido preguntada por qué canción o artista interpretaría si pasase a la final, contestando que lo haría con Julio Iglesias, una contestación que ha provocado los aplausos del público. Pese a que todo apuntaba a que se llevaría cuatro noes como respuesta, Kimberly tendrá que volver a nuestro país para participar en la próxima ronda después de llevarse en el último segundo el Pase de oro.