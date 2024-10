Parecía que ya se había visto en el escenario de Got Talent, pero lo cierto es que este sábado ha habido un grupo de participantes que ha conseguido algo tan complicado como es sorprender a los jueces del espacio después de 10 ediciones. El equipo del programa ha sorprendido al montar en el teatro un ring de lucha libre ante el asombro del público, que no esperaba este tipo de espectáculo. Pero no era la única sorpresa, ya que uno de los protagonistas de la pelea iba a ser un ex concursante de Gran Hermano en su versión de anónimos y de GH VIP. En esta aparición después de mucho tiempo alejado de la televisión ha mostrado una faceta que hasta ahora no se había visto en televisión, por lo que verle dándose golpes espectaculares ha sido completamente inesperado para todos.

Después de que Flo y Santi Millán probasen el ring, en el aparecía un speaker para anunciar lo que iba a ocurrir en los próximos minutos: «Somos La triple W y venimos a dar espectáculo, a dar mamporros». Con este anuncio daba pasado a los dos luchadores, siendo el primero el conocido como La fiera de la noche, para después desvelar que se trataba de Pol Badía, un viejo conocido de los espectadores de Telecinco gracias a su paso por la casa de Guadalix de la Sierra y por haber tenido una relación sentimental con Adara Molinero y una amistad muy estrecha con el Maestro Joao, tanto que se llegó a hablar de una relación, pero el catalán lo ha negado en varias ocasiones. Allí apareció como una auténtica estrella luciendo músculos y vestido solo con unas mallas y unas botas como los luchadores que tantas veces han aparecido en televisión.

Recibido entre abucheos por el público presente, subió al ring para enfrentarse a Zozaya, el primer español en tres décadas en participar en el Consejo Mundial de la Lucha Libre, lo que le ha convertido en la gran estrella española del Wrestling y ser conocido a nivel internacional. Ambos han ofrecido un show brutal en el que los golpes y los saltos no han faltado, por lo que han conseguido impresionar a todos los presentes.

Las cara del jurado eran de auténtico asombro, ya que todo ha ocurrido a escasos centímetros de su mesa y en algunos momentos han llegado incluso a encararse con ellos, como ha pasado con Florentino Fernández. Paula Echevarría ha sido la que se ha quedado sin palabras, por lo que ha tenido que dejar a Tamara Falcó que hablase tras lo visto.

«Aunque sea un show, alguna tortita ha caído, ¿no?», ha preguntado la marquesa de Griñón antes risas de unos luchadores que todavía estaban recuperando el aliento. Sin dar muchos rodeos, los cuatro jurados de Got Talent han dados un pleno de síes para que Pol Badía y sus compañeros de La Triple W pasen a la siguiente ronda.

El ex de Gran Hermano ha salido del plató entre aplausos, pero sin que nadie haya mencionado su pasado en televisión. Habrá que esperar a un próxima aparición para saber si habla de este tema o prefiere no recordarlo.