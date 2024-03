Edurne se pronuncia, por primera vez, tras abandonar ‘Got Talent’ y fichar por ‘La Voz Kids’

Recientemente, Edurne ha abandonado su participación como jurado de Got Talent, donde ha estado durante más de siete años. Ahora, la cantante se ha pasado a La Voz Kids, algo que ha sorprendido a sus seguidores, ya que será su primera vez como jurado en este programa. La artista ha querido compartir su perspectiva acerca de este cambio.

Ha expresado que, a pesar de haber sido una decisión muy difícil, está muy emocionada por esta nueva etapa que le espera en su nueva aventura. Ha contado también que probar cosas nuevas es imprescindible para avanzar en su carrera: «Cuando ya estás en tu hábitat tranquila hacer ese cambio es duro, pero también me gustan nuevos retos, me gusta evolucionar, me gusta probar cosas distintas», contaba.

A pesar de estar a punto de comenzar una nueva experiencia en su carrera, ella ha aclarado que está en un punto en el que prioriza su carrera como cantante. Recientemente compartió en Instagram una publicación expresando su emoción por su nuevo single, NADA: «Hoy permitidme que me ponga un poco emocional porque llevo días acostándome con lágrimas en los ojos y una sonrisa de oreja a oreja al ver vuestras reacciones a los previews de NADA», comenzaba diciendo.

«Necesitaba el tiempo de sentirme libre para crear, para volver a bailar y para reconectar con la música que me hace más feliz», confesaba en esta publicación. Anunció este cambio de programa a través de las redes sociales de la siguiente manera: «Hoy os vengo a contar algo importante para mi. Después de 10 años inolvidables, la próxima temporada de Got Talent no estaré con el resto de mis compañeros disfrutando del talento y la magia», comenzaba explicando.

«Ha sido una decisión difícil de tomar porque este programa ha sido para mí una de las cosas más especiales que he hecho en mi carrera», continuó, hablando del cariño que le guarda al programa. «Allí he aprendido y he crecido como profesional y como persona. He llorado, he reído, he peleado, he bailado… Me siento tan agradecida con el programa, con la productora y con la cadena por haberme dado un hueco y cuidado como si fuesen mi familia.»

A continuación, le quiso dar las gracias a todo el equipo, y en especial, a su compañero durante todos estos años, Risto Mejide: «Y a ti, querido Risto… no se me ocurre nadie mejor con quién haber compartido tantos momentos delante y detrás de la cámara». Contaba que en esta etapa quiere darle aún más importancia a la música tras todo el aprendizaje en el programa: «Ahora empiezo una nueva etapa centrada en mi nuevo disco. Siento que he dado todo lo que podía dar al programa y a la audiencia y que ahora necesito darle un espacio más especial a mi música.»

«Llevaré siempre en el corazón a Got Talent. Y vosotros, los que tanto amáis ese programa, tendréis siempre mi pase de oro», concluía así esta publicación tan emotiva.