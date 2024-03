Edurne pone rumbo a Antena 3 tras su salida de Telecinco: este es su nuevo programa

Se avecinan más cambios en Telecinco para los próximos meses después de que Edurne haya anunciado que abandona Got Talent, programa del que formaba parte desde su inicio. El suyo se ha convertido en uno de los grandes movimientos de la temporada televisiva, ya que se marcha a Antena 3, su máxima competencia.

«Hoy os vengo a contar algo importante para mí. Después de 10 años inolvidables, la próxima temporada de Got Talent no estaré con el resto de mis compañeros disfrutando del talento y la magia. Ha sido una decisión difícil de tomar porque este programa ha sido para mí una de las cosas más especiales que he hecho en mi carrera», anunciaba de forma inesperada en Instagram.

«He llorado, he reído, he peleado, he bailado… Me siento tan agradecida con el programa, con la productora y con la cadena por haberme dado un hueco y cuidado como si fuesen mi familia. Gracias a todos mis compañeros del jurado y Santi por haber hecho la experiencia aún más bonita. Me llevo un trocito de cada uno de ellos», terminaba su comunicado.

La noticia ha sido una bomba, ya que ella había estado en todas las ediciones del programa de talentos, pero ahí no acaba. Tal y como ha adelantado el diario 20 Minutos y ha podido confirmar Happy FM, Edurne pondrá rumbo a Antena 3 para incorporarse al equipo de coaches de La Voz.

Su primera aparición en su nueva cadena será en La Voz Kids, aunque para eso todavía habrá que esperar varios meses. Tras anunciar la decisión queda que grabe los programas y que se emitan en la principal cadena de Atresmedia, algo que no será de inmediato.

Allí se encontrará con pesos pesados del programa como Antonio Orozco, Laura Pausini, Pablo López, Rosario Flores, David Bisbal, Lola Índigo, Aitana Ocaña o Malú, que recientemente también regresó al programa.

¿Quién será la sustituta de Edurne en Got Talent?

Hasta ahora el jurado estaba formado por la cantante junto a Risto Mejide, Paula Echevarría y Florentino Fernández. La suya no será una baja fácil de cubrir, ya que su asiento siempre había estado ocupado por ella y nunca había faltado a su cita.

Otras salidas del programa de talentos han sido las de Paz Padilla, Dani Martínez o Eva Isanta. Hay que remontarse más atrás en el tiempo para recordar que Jorge Javier Vázquez también estuvo allí sentado, además de Eva Hache, que también tuvo un importante papel durante varias temporadas.

Según Mamarazzis, la mejor posicionada para cubrir este puesto es Ana Mena, que ya ha demostrado tener un enorme carisma ante las cámaras. La cantante debutó en televisión siendo solo una niña gracias a Canal Sur, pero más adelante comenzó a destacar como actriz en varias series.

En los últimos ha aparecido en Idol Kids, también en Telecinco, y como presentadora junto a Ramón García de las Campanadas para dar la bienvenida al año 2024. En su paso TVE consiguió robar parte del protagonismo a Cristina Pedroche y recortó las distancias que separaban a la pública con Antena 3.