Edurne abandona ‘Got Talent’ tras 8 años como jurado del programa: el verdadero motivo

Malas noticias para los fieles amantes de Got Talent y los fans de Edurne. El popular talent show de Telecinco se ha convertido en uno de los grandes indiscutibles del grupo de comunicación, año tras año. Desde que aterrizó por primera vez en la parrilla televisiva, allá por el 2016, muchos han sido los momentos vividos sobre el escenario y en la mesa del jurado.

Sin embargo, dicen que lo que empieza también tiene que acabar en algún momento. Por ello, y para sorpresa de todos, Edurne ha acudido a sus redes sociales para comunicar que su paso por el formato ya es cosa del pasado. La nueva edición del concurso televisivo contará con un nuevo miembro del jurado que tomará su lugar, pues ella estará enfocada en su carrera musical.

«Ha sido una decisión difícil de tomar porque este programa ha sido para mí una de las cosas más especiales que he hecho en mi carrera», explica. «Allí he aprendido y he crecido como profesional y como persona. He llorado, he reído, he peleado, he bailado… Me siento tan agradecida con el programa, con la productora y con la cadena por haberme dado un hueco y cuidado como si fuesen mi familia», confiesa.

«Gracias a todos mis compañeros del jurado y a Santi por haber hecho la experiencia aún más bonita. Me llevo un trocito de cada uno de ellos. Y a ti, querido Risto… No se me ocurre nadie mejor con quien haber compartido tantos momentos delante y detrás de la cámara. Os quiero», recuerda la cantante con cariño.

A pesar de llevar años en la pequeña pantalla, la verdadera pasión de Edurne reside sobre los escenarios como cantante. Por ello, la madrileña ha señalado que su adiós estaría motivado para centrarse en su carrera musical y comenzar una nueva etapa como artista. «Ahora empiezo una nueva etapa centrada en mi nuevo disco. Siento que he dado todo lo que podía dar al programa y a la audiencia y que ahora necesito darle un espacio más especial a mi música», informa.

«Llevaré siempre en el corazón a Got Talent. Y vosotros, los que tanto amáis ese programa, tendréis siempre mi pase de oro», concluye en el comunicado. De esta manera, Edurne se suma a la larga lista de miembros del jurado que han pasado por las instalaciones del formato y ya forman parte del recuerdo.

Cabe señalar que la primera edición del show televisivo contó, a parte de ella, con rostros como el de Jorge Javier Vázquez, Eva Hache y Jesús Vázquez. Luego, con el paso de los años y las ediciones, por el jurado han ido pasando artistas como Eva Isanta y Paz Padilla (que participó en la cuarta edición) o Dani Martínez (que colaboró en la quinta).

En la actualidad, la mesa está presidida por Risto Mejide (que forma parte del equipo desde la segunda edición), Paula Echevarría (que se unió al formato en la octava) y Florentino Fernández (que se unió en la novena). Sin duda, un triste adiós que nadie vio venir y por el que el programa ya ha comenzado a buscar al nuevo miembro del jurado que ocupará el lugar de Edurne en la mesa.