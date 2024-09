Gala, obligada a pedir disculpas a Antonio Orozco en ‘La Voz’: «Tengo mucho carácter a veces»

Los espectadores de La Voz recordarán que el pasado 13 de septiembre, primer día de las Audiciones a ciegas del programa, Gala salió al escenario dispuesta a quedarse en el programa, pero los coaches no lo tuvieron tan claro. Pese a reconocer que tiene una voz bonita, ninguno de los cuatro pulsó para darte la vuelta, por lo que se quedó fuera del programa. Tras una larga deliberación, los cuatro decidieron darle una nueva oportunidad de regresar otra noche y probar suerte de nuevo, algo que ha hecho este viernes, aunque no solo iba a cantar. La joven barcelonesa tenía un importante mensaje que darle a Antonio Orozco, que fue uno de los que más sintió dejarla sin opciones y que más consejos le dio en aquel complicado momento para ella.

En su primera aparición hace solo dos semanas acudió con la canción I will never love again, de Lady Gaga, pero los nervios le jugaron una mala pasada provocando que ninguno de los coaches se diese la vuelta. Pese a todo, los cuatro se quedaron con una sensación muy especial y decidieron hablar con ella para conocer más sobre su vida. Tras explicar que estaba recibiendo clases de canto desde hace tiempo y que le gustan los boleros, no dudaron en pedirle que cantase uno, algo que hizo con la canción La gata sobre la lluvia, todo un clásico de Rocío Dúrcal. Tras escuchar esa segunda interpretación los cuatro artistas decidieron reunirse para tomar una decisión sobre esta concursante y su potencial. Tras pensarlo mucho, le dieron una buena noticia tras una primera decepción: «Te vamos a volver a escuchar, prepara otra canción en tu rango».

Tras dos semanas de preparación, Gala ha vuelto al programa para enfrentarse de nuevos a los sillones de La Voz, pero los coaches no han sabido en ningún momento que era ella la que estaba cantando. Luis Fonsi han sido el primero en apretar el botón, pero no se ha dado cuenta de que ella era la persona que estaba cantando. Antonio Orozco, que le dio buenos consejos en su anterior paso, también se ha animado a darse la vuelta y momentos después han sido Malú y Pablo López los que han terminado por completar el pleno. La sobrina de Paco de Lucía ha sido la única que se ha dado cuenta de que era ella y no ha dudado en gritarlo a los cuatro vientos.

Orozco ha confesado que le ha parecido una de las actuaciones más emocionantes de esta edición del programa y la ha querido felicitar por los bien que ha sabido llevarlo de la mejor manera. Tras agradecer a todos su segunda oportunidad, ha querido dar un mensaje a Antonio Orozco.

«Pedirte disculpas Antonio, porque yo creo que no fui consciente de lo que hice el otro día. Igual por si te respondí un poco… yo tengo mucho carácter a veces y tenía ganas de decírtelo», ha dicho. «Tú eliges en mi equipo y todo arreglado», ha contestado el catalán.

Pese a reconocer lo bien que se portó con ella, la aspirante de La Voz ha preferido irse con Malú por el «amor y la confianza» que le transmitió después de cantar. La cara de decepción de Orozco era evidente y no se ha levantado para felicitar a la cantante: «Es alucinante».