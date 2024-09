Malú siembra el caos en las Audiciones de ‘La Voz’: «Eso no se vale»

La Voz ha vuelto a las noches de Antena 3 y lo hace con cuatro de los coaches más queridos por los espectadores. Pablo López, Luis Fonsi y Antonio Orozco han compartido plató en los últimos tiempos con Laura Pausini, pero en esta edición de 2024 su lugar lo ocupa Malú, una de las coaches históricas del programa desde hace años, incluso cuando todavía se emitía en Telecinco. Después de este descanso, la cantante ha llegado con las pilas cargadas y sin piedad con sus compañeros, a los que está dispuesta a bloquear todo lo posible para que no tengan opción de robarle a ninguno de sus aspirantes favoritos. En la noche del viernes ha conseguido desesperar a todos, pero especialmente a Luis Fonsi, con el que ha utilizado todos los trucos que el programa ha puesto a su disposición.

El ‘culpable’ ha sido Lucas, un chico de tan solo 20 años nacido en Portugal y que desde hace dos vive solo en Barcelona después de que su familia se mudase a Países Bajos tras una temporada en nuestro país. Su intención es seguir estudiando en España, por lo que se ha separado de los suyos, aunque en esta aventura en televisión ha estado arropado por ellos, que han viajado hasta el plató para darle todo su apoyo. Pese a no tener experiencia sobre los escenarios, este chico ha conseguido emocionar a todos con su voz al cantar la canción If i ain’t got you, de Alicia Keys. El primero en darse la vuelta ha sido Luis Fonsi, después Malú hacía lo mismo y por último Pablo López y Antonio Orozco pulsaban el botón, pero el catalán no podía porque Fonsi le había bloqueado segundos antes. «Por qué me pasa esto?», gritaba desesperado al comprobar que su silla no giraba.

Nada más terminar la canción, Malú arrancaba a hablar para intentar convencer al aspirante y le ha regalado los oídos destacando su control de la voz y el eco tan bonito que tiene en directo. Su persuasión ha llegado hasta el punto que ya le ha llegado a decir lo bien que le quedarán las canciones con las que llegarán a la final en su equipo, todo esto mientras Antonio estaba todavía alucinando con su bloqueo.

«Perdona. ¿Podéis dejar de hacer como que no me habéis bloqueado?», ha interrumpido el catalán muy molesto y ahí se ha dado cuenta de que ha sido Luis Fonsi el culpable. Sin poder hablar, Pablo López ha tomado rápido la palabra, pero apenas ha podido decir nada porque el puertorriqueño ha pulsado el botón de superbloqueo y le ha dejado con la palabra en la boca. «Es momento de entrar en la guerra», ha dicho el intérprete de Despacito fuera del plató.

Estando solos Malú y Fonsi, el americano ha comenzado ha hablar, pero su compañera ha vuelto a utilizar otros de sus recursos como es el mute, es decir, apagar su micrófono para que nadie le escuche. «Este año me han regalado un superpoder muy molón», ha confesado fuera del plató, por eso ha obligado al cantante a utilizar todos sus recursos y pedirle suplicando que se vaya a su equipo.

Luis Fonsi, cansado de las tretas de Malú

El aspirante de La Voz ha dado signos de tener dudas entre uno y otra, por lo que la sobrina de Paco de Lucía ha vuelto a utilizar el bloqueo, esta vez para que Luis Fonsi haya quedado sin posibilidad de llevarse a Lucas a su equipo. Luis, resignado y molesto, no se ha movido de su sillón: «Eso no se vale. Eso es un abuso».