‘La Voz’: ¿por qué los coaches llevan siempre la misma ropa en las Audiciones a Ciegas?

La Voz ha vuelto con su edición de adultos en este 2024 con la fueza habitual que tiene el programa de Antena 3 gracias, especialmente a sus coaches, que son el alma de cada una de las noches. Pese a que Eva González es la presentadora del talent musical, Antonio Orozco, Pablo López, Malú y Luis Fonsi son vitales para que el espacio funcione. Pese a que son las estrellas, llama mucho la atención que durante las Audiciones a ciegas siempre luzcan la misma ropa en los programas, algo que ocurre desde hace años, pero que nunca se aclara desde el programa, llegando a ocasiones anécdotas como las que protagonizaron Mau y Ricky en la edición kids de hace solo unos meses. No se trata de un error o de un capricho de los artistas, ya que es un comportamiento que tiene una explicación.

La realidad es que todo es por el ritmo de grabaciones del programa, que concentra en unas pocas horas el paso de los aspirantes por el escenario del enorme plató de Antena 3, un trabajo enorme en el que hay que coordinar a los coaches, a los talents y a todo el público que está en las gradas y que pasa numerosas horas sentado. De esta manera todo se adapta a las complicadas agendas de los artistas, que no pueden abandonar sus carreras musicales y sus giras para las largas grabaciones que suelen ocurrir en la televisión. Además, hay que explicar que las actuaciones no están colocadas en orden, es decir, una audición grabada el último día de casting puede estar colocada en el primer episodio de Audiciones a Ciegas. El orden de las actuaciones está montado según los editores y guionistas del programas para repartir mejor los momentos de mayor emoción o crear el mejor ambiente para cada programa semanal.

Esta es la razón por la que los coaches siempre deben vestir igual, para evitar que en diferentes programas haya vario cambios de ropa sin lógica o un explicación, por eso es importante la figura del encargado de continuidad o rácord, que se encargada de que siempre lleven las mismas prendas, mismo peinado, maquillaje e incluso los complementos, así no se rompe la sensación de continuidad.

La Voz ha decidido hacerlo así, pero lo cierto es que otro programa de talentos como es Got Talent siempre ha preferido no tener en cuenta este detalle, por eso es posible que en la misma noche los jueces aparezcan con diferentes looks. Como es lógico, aunque lleven un outfit exacto, no es la misma ropa siempre, ya que el equipo de vestuario tiene las mismas prendas repetidas para que los coaches no deban preocuparse de si han pasado por la lavadora.

La edición de La Voz 2024

Pablo López, Antonio Orozco y Luis Fonsi repiten como coaches en una nueva edición de adultos, aunque en este caso han tenido que despedirse de Laura Pausini y volver a recibir a Malú como compañera. La italiana ha vuelto a las giras y a sacar música, en parte gracias al apoyo de sus compañeros durante la pasada edición, por lo que sus compromisos profesionales le han impedido repetir este año.