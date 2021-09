No es ningún secreto que la ‘FMS Internacional 2021’ se ha convertido en uno de los eventos más esperados de los últimos tiempos. ¡Y no es para menos! Tendrá lugar los próximos días 9, 10 y 11 de septiembre en el Palacio Vistalegre de Madrid. Estamos ante una oportunidad única para disfrutar, en directo, de momentos que no olvidaremos jamás.

Aczino es el MC que ostenta el título de ganador de la ‘FMS Internacional’, por lo que consiguió el pase directo a la Gran Final del próximo sábado. Hasta que llegue ese día, podremos disfrutar de una fase de grupos que está dividida entre el jueves 9 y el viernes 10 de septiembre. Es entonces cuando conoceremos los nombres de las personas que pasarán a la Gran Final junto a Aczino.

Ahora bien, a escasos días de que comience la competición, Urban Roosters ha dado a conocer el nombre de las seis personas que se convertirán en jueces de esta esperada ‘FMS Internacional 2021’. Ellos tendrán la enorme responsabilidad de votar las diversas batallas que podremos ver en este campeonato de freestyle.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Urban Roosters (@urbanroosters)

¿Quiénes integran el jurado de ‘FMS Internacional 2021’?

Después de mantener el secreto hasta prácticamente el último momento, por fin conocemos el nombre de las personas que tienen la responsabilidad de escoger al próximo ganador de esta competición internacional. Los que ostentan este importante papel son:

Juan Ortelli

Jurado de ‘FMS Argentina’, periodista y ex director de la revista ‘Rolling Stone’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Ortelli (@juanortelli)

Inefable

Jurado de ‘FMS Chile’ y participante de Red Bull Nacional Chile (2020).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Inefable 🎙🥀 (@1nefabl3_)

Noult

Jurado de ‘FMS España’, campeón nacional de Red Bull en 2007 y campeón de Red Bull Internacional en 2009.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Noult (@noult)

Soen

Jurado de ‘FMS España’ y 2 veces participante de Red Bull Nacional España (2015 y 2016).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aka Soen (@akasoen)

HBD

Jurado de ‘FMS Perú’, youtuber y analista de batallas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HBD – Detodoy Rap (@hbd_detodoy_rap)

Danger

Jurado de ‘FMS México’, participante de Red Bull Nacional México (2008) y conocido, a su vez, por su participación en batallas escritas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Danger AK (@dangerakoficial)

Cabe destacar un dato importante y es que, aunque sean 6 los jueces para esta ‘FMS Internacional 2021’, las batallas serán votadas por 5 jueces. Es decir, se irán rotando continuamente. Comienza la cuenta atrás para que comience esta competición, ¡y ya tenemos a los jueces más que preparados para su cometido! ¿Quién será el nuevo ganador de la ‘FMS Internacional’? Ya queda menos para descubrirlo.