Como cada noche, ‘First Dates’ continúa abriendo sus puertas para recibir a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Sin embargo, con el paso de los años, han sido muchas las cenas que han pasado a la historia por sus icónicos momentos, situaciones que no han sido olvidadas por la audiencia. Una de ellas fue la cita de Santiago y Alicia, que tuvo lugar hace dos años, y que ha vuelto a ser recordada.

El pasado 16 de marzo de 2020, Santiago y Alicia acudían al restaurante de ‘First Dates’ en busca del amor. Tiempo después de dicho encuentro, esta cita se ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales debido a que trata la importancia del feminismo en nuestro país, y sobre todo, la necesidad de que se siga explicando alto y claro.

El mejor momento televisivo de 2021 se ha producido hoy en @firstdates_tv Todavía estoy aplaudiendo 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/VJOIcPm90l — Yolanda Domínguez (@yodominguez) December 27, 2021

Después de haber hablado de varios temas en busca de un punto en común, llegó el polémico tema del feminismo. “¿Qué piensas del feminismo?”, le preguntó Santiago.»Bufff… Ahí, mira a ver, eh. Yo no soy ni feminista ni machista. Para mí es igual”, respondió Alicia. Ante sus palabras, el comensal dejó claro que: “yo soy feminista”. “¿Sí?, pues yo no”, continuaba la mujer. Fue entonces, cuando el comensal quiso aclarar la confusión que podría haber de términos y explicar en qué consistía cada uno.

“Lo que no podemos confundir es el feminismo con que sea algo contrario al machismo. No tiene nada que ver una cosa con la otra”, explicó Santiago. Por su parte, Alicia defendía que: “no somos más las mujeres ni más los hombres”. Unas declaraciones que hicieron que el asturiano abordase el tema sin tapujos. “El feminismo no reivindica nada de eso, eh. El feminismo es un movimiento y el machismo es una actitud. No tiene nada que ver. Reivindica la igualdad en todos los aspectos”, agregó molesto por la actitud de Alicia.

“Hay que abrir los ojos y darse cuenta de que la realidad social es la que es. Socialmente hay que evolucionar y ahí vamos con retraso”, añadió. Eso sí, para concluir el tema y tras terminar su cita, Santiago quiso puntualizar una cosa más. “Yo entiendo que las cosas no se están haciendo bien y lo que es peor, no hay muchos atisbos de que esto esté cambiando. Deberíamos pararnos un poco todos. Qué es lo que se está enseñando a la gente que sale de la pubertad”, sentenció. Unas palabras que siguen siendo muy aplaudidas entre el público.