El martes 28 de diciembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘First Dates’. Las puertas del restaurante más famoso de la televisión volvieron a abrirse para dar paso a nuevos comensales que estaban dispuestos a encontrar a su media naranja. Una de las que más sorprendió, sin lugar a dudas, fue Yaila.

“Tengo tres títulos universitarios en Venezuela pero en España, aunque también me sirvan, me he enamorado de la hostelería. He decidido dedicarme a la bandeja, ¡y soy camarera!”, afirmó Yaila en su presentación. Por si fuera poco, reconoció a Lidia Torrent que “soy muy auténtica, genuina y alegre, también muy sincera pero todo con educación y respeto”.

Eso sí, reconocía que “mi defecto es que soy muy egocéntrica, me gusta mucho hablar de mí”. Su cita a ciegas fue Marco Antonio que, nada más entrar en el restaurante de ‘First Dates’, dejó sin palabras a Yaila: “Es rubio y tiene unos ojazos azules… También es más alto que yo, porque me es difícil encontrar a alguien que le supere”.

«Yo también me miraría todo el día. De hecho, lo hago». ¡Di que sí! 😍 En una hora, arranca #FirstDates28D ➡ https://t.co/21tF0qtQVG pic.twitter.com/ODeIcN15Rl — First Dates (@firstdates_tv) December 28, 2021

Los dos comensales disfrutaron muchísimo de la cena, donde compartieron aficiones, anécdotas familiares y hablaron de anteriores parejas. Es en este punto donde la cita, cuando estaba en su mejor momento, terminó por irse al traste. Y todo porque Marco Antonio hizo una inesperada confesión.

“Sigo todavía con el tema del divorcio, está siendo un poco complicado”, reconoció. Yaila, nada más escucharle, se sinceró con el equipo: “Llámame prejuiciosa, pero técnicamente está casado y yo, por principios, con hombres casados no salgo”. Llegó el momento de la decisión final y Marco Antonio dejó claro que sí quería tener una segunda cita con la venezolana.

Ella, en cambio, quiso mostrarse completamente honesta: “Me ha encantado, está para mí. Pero hay un tema que tiene que solucionar. Técnicamente estás casado y tengo por principio irrevocable no salir con hombres así”. El alicantino aseguró que “es un tema simplemente burocrático, solo me queda firmar un documento”, por lo que Yaila sentenció con un “cuando lo firmes, me llamas”.