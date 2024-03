‘First Dates’: un soltero se convierte en protagonista por un despectivo e inesperado comentario a su cita

Arranca la semana en First Dates y el equipo de Cuatro continúa con su labor de unir corazones. Sin embargo, no siempre los planes salen según lo esperado. Una situación que se pudo comprobar durante la cita de Fran y Fermín, dos solteros que acudieron al restaurante con el objetivo de encontrar a su media naranja.

Fran, de 49 años, se presentó en el local con muchos nervios e ilusión. El comensal se se definió ante el equipo del programa como una persona humilde, leal y profundamente arraigada a los valores familiares. Una historia de vida donde, según le comentó a Carlos Sobera, a pesar de haberse casado con una mujer y haber tenido un hijo, su debilidad era el sexo masculino.

💘 ‘First Dates’, con +3,1M de espectadores únicos es LO MÁS VISTO DE @cuatro (6,9% y 989.000) y SE IMPONE UN DÍA MÁS EN SU FRANJA A SU COMPETIDOR en 1,8 puntos pic.twitter.com/F7iyfKOeRG — Mediaset España (@mediasetcom) March 1, 2024

Su cita fue Fermín, de 46 años, un soltero que se definió como alguien con «más virtudes que defectos». El primer encuentro entre la pareja no fue el más acertado del mundo, pues fue evidente que ninguno de los dos llegó a sentir la chispa propia de la atracción. «Yo lo veo en una discoteca y no lo miro, a no ser que llevara una escoba y estuviera barriendo para dejarle el espacio libre», comentó Fermín sin miramientos.

En la mesa, la pareja fue hablando de todo tipo de temas para descubrir qué cosas tenían en común y cuáles no. Pero, por mucho que lo intentasen, no hubo manera. Fran buscaba en Fermín valores como «la generosidad, la nobleza y la humildad», pero no los encontró.

Además, y por si fuera poco, la diferencia de edad también supuso un problema para los solteros. Fermín intentaba mostrarse mucho más joven y moderno de lo que era, llegando a confesar que le gustaban los hombres más púberes. Una serie de aspectos que aumentaron la falta de confianza de Fran en su cita, pues dudaba de sus palabras.

Asimismo, y lejos de quedar ahí, Fermín aseguró tener un «sexto sentido». Al parecer, su poder habría sido confirmado por el mismísimo Rappel, algo que le hizo saber a su acompañante. «Es muy amigo mío. Me dijo que tenía muchos dones y que mi misión en el mundo es ayudar a la gente», declaró. Unas palabras con las que dejó a su cita completamente perplejo, quien lo escuchaba atentamente sin dar crédito a lo que decía.

Al concluir la velada, no hubieron sorpresas entre los participantes del show. Fran y Fermín dejaron claro en todo momento que entre ellos nunca podría surgir la chispa del amor. Por ello, en la decisión final de First Dates, ambos estuvieron de acuerdo en zanjar su relación ahí mismo. Un «no» rotundo a querer tener una segunda cita fuera de cámaras donde los dos regresaron a casa de la misma manera en la que llegaron al restaurante: solteros.