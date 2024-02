Carlos Sobera, impactado tras el inesperado regalo de un soltero de ‘First Dates’ a su cita

Tras años capitaneando First Dates, podría decirse que ya no hay nada que sorprenda a Carlos Sobera. Pero, si hay algo que han demostrado los solteros que acuden al show de citas a ciegas es que nunca nada es lo que parece y todo puede ocurrir en una cita.

De esta manera, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Laura, una soltera valenciana de 44 años que busca el amor. La comensal se presentó en el local de Cuatro explicando que no es una persona que se enamore fácilmente y que no le gusta conocer a sus futuras citas a través de aplicaciones o redes sociales.

La magia late en el restaurante del amor ❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates23F en directo en @cuatro 🔴 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/QVDgaxu0Lx — First Dates (@firstdates_tv) February 23, 2024

Su divorcio tuvo lugar hace 9 años, pero ha salido adelante junto a su hijo de 12 años. Fue entonces cuando la comensal conoció a Marco Antonio, su cita. El joven llegó al programa con muchas ganas de encontrar a su media naranja, por ello no dudó en darle a Laura el regalo que había comprado para ella.

«Es para ella. ¡Qué lo abra, qué lo abra!»,le dijo a Carlos Sobera. La soltera se mostró muy ilusionada con el detalle del comensal, por lo que no dudó en abrirlo. Un pequeño presente que llegó en forma de un colgante azul con un corazón transparente. «Es ideal, es muy difícil encontrar un regalo que me pueda gustar y más en la primera cita. Ha sido un detalle que me ha gustado mucho», reconoció al equipo de Cuatro.

La primera impresión entre los solteros no pudo haber sido mejor, pues ambos mostraron su entusiasmo con la elección del programa. «Me ha gustado mucho», admitió el de Elche. Poco a poco, los solteros fueron hablando de diversos temas para descubrir cuáles eran sus puntos fuertes y cuáles no. Pues, para fortuna de ambos, tenían muchas cosas en común.

Marco Antonio conquista a Laura desde el principio de su cita ¡con un regalo sorpresa que enternece a Carlos Sobera! #FirstDates23Fhttps://t.co/wLM8CriGTE — First Dates (@firstdates_tv) February 23, 2024

Marco Antonio en First Dates: «Tengo ilusión por encontrar el amor de mi vida»

Laura y Marco Antonio coincidieron en su deseo por formar una familia, algo que les ilusionó mucho. «Me mira a los ojos, eso me ha gustado mucho», ha confesado ella. Él, por su parte, se ha impresionado con su mirada. «Me ha llenado», confesó.

«¿Por qué crees que estás soltero?», le preguntó Laura, mientras jugaban a un juego propuesto por el programa. «A lo mejor porque no te conocía», respondió con humor. «Vamos a hacerlo con optimismo», agregó. La soltera, lejos de dejarlo ahí, se animó a responder desde su punto de vista.

«Yo creo que estoy soltera porque siempre busco ese positivismo», ha respondido, sin parar de sonreír. «Me cuesta encontrar que alguien sea transparente, que se note cuando te mira y que hable sin tener que pensarlo mucho», añadió. «Cuando te sale la sonrisa es por algo», afirmó.

Al concluir la velada, la pareja lo tuvo claro. «El sitio es precioso y la compañía también», ha afirmado Marco Antonio. El soltero no ha dudado dos veces en decir sí a una segunda cita con Laura, declaración que puso todos los ojos en ella. «Vámonos», respondió la comensal a modo de conclusión.