‘First Dates’: una soltera deja sin palabras a la audiencia con una curiosa anécdota sexual

First Dates continúa siendo la apuesta favorita de muchos solteros, y también de la audiencia. El popular show de citas a ciegas regresó la pasada noche del 9 de mayo para recibir a sus nuevos participantes. Un encuentro televisivo donde el público tuvo la oportunidad de conocer a comensales como Sara.

La soltera se define como una mujer que «quiero guerra, soy explosiva y tengo mucho carácter». Ha señalado que le gusta estar sin pareja, pues le apasiona conocer gente nueva y que le sorprenda. Además, es muy abierta y no tiene reparos en hablar de cualquier tema. «Le pregunté a mi hermana cómo le podía decir a mi chico que me tenía que hacer mejor el cunnilingus y me aconsejó que le dijera que me hiciera letras o números en T5», dijo.

¡Abrimos las puertas del restaurante del amor! 🚪 Quédate con nosotros y sigue #FirstDates8M en directo en @cuatro 🔴 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/v752U4dLlJ — First Dates (@firstdates_tv) May 8, 2024

Para la participante es muy importante tener sexo. Por ello, cuando terminó su relación con su novio, tuvo varios amigos con los que mantenía encuentros sexuales. «Follé bastante, pero a mi me importaba el follar, no la amistad», admite. Fue entonces cuando llegó Nicolás, un argentino muy sociable al que le encanta hacer amigos.

El joven, al llegar al local, no pudo evitar saludar a Matías, con quien se ha identificado como «un auténtico guerrero». Sara , por su parte, ha estado encantada con la elección de su cita. «Los argentinos me traen muy loca», afirmó. De hecho, confesó que ha tenido grandes experiencias con chicos de su país. «La mejor relación sexual de su vida fue con un argentino», agrega.

La pareja de solteros pasó a la mesa para dar comienzo a la cita y conocerse mejor. Pero, no tardó mucho en salir a la palestra el tema del sexo. «A mí me gusta mucho hablar de sexo», le dejó caer al argentino. Unas palabras previas a las que le siguieron una inesperada anécdota.

Sara sorprende a todos en First Dates con su anécdota

«Estuve con un chico que tenía el pene normal, pero los huevos eran gigantes. Hasta su madre me lo decía, eran enormes, muy muy grandes…», le explicó. Unas declaraciones con las que Nicolás no pudo evitar reírse a carcajadas. Posteriormente, y tras percatarse de la buena conexión que existía entre la pareja, Carlos Sobera se acercó a ellos para que tuviesen más intimidad en el reservado.

Nicolás le contó a Sara que le apasiona la música electrónica. «Es un tema muy importante en mi vida. A la hora de salir a bailar, siempre hay que ir a la electrónica», dijo. Tras demostrar sus dotes para el baile, ambos lo tuvieron claro en la decisión final de First Dates.

«Eres bastante bonita y tienes muy buena vibra», le ha asegurado Nicolás. «Mi mejor relación fue con un argentino, así que sorpréndeme», le respondió Sara. Unas palabras con las que ambos afirmaron querer seguir conociéndose en un segundo encuentro.