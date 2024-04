‘First Dates’: una soltera confirma que no saldría con un hombre «con menos de 200.000 euros»

Arranca la semana en First Dates y en el popular show de citas a ciegas lo han hecho de la forma que mejor saben hacer: con nuevos solteros. El programa presentado por Carlos Sobera se ha convertido en la opción ideal de muchos participantes a la hora de encontrar el amor, aunque no siempre salga bien.

De esta manera, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a solteras como Sara, un joven madrileña de 24 años con las ideas muy claras. «El vacile me da la vida. Es el pan de cada día, sin el vacile, la vida sería muy triste tomándote todo en serio… porque eso es una tontería», dijo en su. presentación.

¡Abrimos las puertas del restaurante del amor! 🚪 Quédate con nosotros y sigue #FirstDates26A en directo en @cuatro 🔴 https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/GEeqzjeGMN — First Dates (@firstdates_tv) April 26, 2024

Laura Boado fue la encargada de recibirla nada más llegar al restaurante. Por ello, y mientras Sara le hablaba un poco de sus gustos y aficiones, la trabajadora le preguntó cómo se definía. «Como una mujer inteligente, que no aguanta las tonterías y que no cree, en general, en el amor», aseguró.

«Respecto a los hombres, espero encontrar a mi 1% porque cree que el 99% de los hombres no merecen la pena. El 99% es gente pobre, con bajos recursos económicos, gente obrera, albañiles, gente que no le gusta su trabajo, que está amargada, hombres derrotados de la vida…», señaló.

Al escuchar su teoría, Matías Roure, el barman del local, sintió curiosidad por saber en qué porcentaje se encontraba. «¿Dónde estaré yo? ¿En qué porcentaje?», le preguntó a la soltera. Boado, por su parte, lo animó diciéndole que estaría en el 1%. Pero, la comensal no tardó en corregirla. «Estás en el 99% porque, si lo preguntas, ya estás descartado. La gracia es no saberlo», afirmó.

«Mis padres saben que soy un caso perdido y que no voy a encontrar pareja. Están encantados de que haya venido a First Dates para ver si encuentro a mi 1%», comentó Sara. «Ellos han visto que no cuadro con nadie porque busco a un chico alto, con los ojos claros como yo, extrovertido, que trabaje y, sobre todo, que tenga dinero. Si tiene menos de 200.000 euros, no saldría con él», manifestó.

Fue entonces cuando llegó Pablo, su cita. «Soy una persona que me gusta hacer humor cortante», dijo el joven su presentación. El primer encuentro entre la pareja de solteros fue bastante acertado. «Tiene unos ojos que levantan peso», destacó el chico sobre Sara. Ella, por su parte, se mostró un poco reticente. «Es un chico tatuado y la gente así no me gusta, pero él tiene un pase», afirmó.

Sara en First Dates: «Me parece que es el hombre de mi vida»

A lo largo de la velada, ambos fueron hablando de diversos temas para conocerse mejor. Sara le preguntó si sabía hablar varios idiomas, una cuestión que Pablo respondió con humor. «Me cuesta hablar español, imagínate…», le dijo. En la decisión final de First Dates, sí hubieron sorpresas. Sara, sin ningún tipo de dudas, señaló que sí le gustaría seguir conociendo a Pablo.

«Me parece que es el hombre de mi vida», comentó sin filtros. Sin embargo, y para su mala fortuna, el soltero no opinó lo mismo. «Volvería a quedar con ella, pero como amigos», afirmó. Fue entonces cuando, al despedirse, ella exclamó: «¡Te quiero, Pablo!». Una declaración de intenciones que él zanjó rápidamente. «Yo, no», sentenció el chico.