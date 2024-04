‘First Dates’: Carlos Sobera, entre risas ante la inesperada confesión de un soltero

Si hay algo que nos ha dejado claro First Dates es que, por mucho que pase el tiempo, sus participantes nunca dejarán de sorprendernos. El popular show de citas a ciegas lleva ocho años en la parrilla televisiva española, por lo que podría decirse que Carlos Sobera y el resto del equipo ya están curados de espanto.

Pero, lo bonito de este formato es que, siempre, hay personas que consiguen sorprendernos. Tomás, un empresario de 59 años originario de Albacete, se presentó en el programa definiéndose como un hombre «severo, pero justo». «Con la edad me puedo permitir el lujo de ser más. Bohemio, motero y vivir el día a día pacíficamente», comentó.

Al ser el primero en llegar al local de Cuatro, fue Carlos Sobera quien lo recibió. Un encuentro donde el soltero le contó que era empresario y decidió crear un establecimiento de música en directo. «Era algo que no había hecho nunca, volví a mi juventud post adolescente y me di el capricho, una vez que en mi vida nadie necesitaba de mí para vivir», explicó.

Tras ello, el comunicador le preguntó por su pasado amoroso. Un tema donde el comensal se sinceró y le explicó que había tenido «dos relaciones de largo recorrido, de casi veinte años». Asimismo, el participante se presentó como un hombre muy romántico con sus parejas.

El presentador de Cuatro no dudó en desearle mucha suerte con su cita, ya que había acudido en busca de un nuevo amor. Pero, lo que jamás se imaginó el comunicador fue el comentario que le haría el participante de First Dates.

Un soltero desata la risa de Carlos Sobera en #FirstDates24Ahttps://t.co/T0yQH9uhZG — First Dates (@firstdates_tv) April 24, 2024

«La suerte favorece a las mentes preparadas y lo sabes», le dijo el soltero. Unas palabras que provocaron la risa de Carlos Sobera, quien no pudo evitar reír a carcajadas. «Luego, nombrando a nuestro coetáneo Jaime Urrutia: ‘Que Dios reparta suerte y ahuyente la mala muerte’», remató el comensal. Un humor con el que el presentador volvió a reírse.

Conchi, una soltera tarotista de 57 años de Guadalajara, fue la cita de Tomás. La soltera acudió al programa en busca de un hombre «inteligente y con carisma». «Potencialmente, se pueden pasar veladas agradables. Cualquier noche le digo ‘léeme la mano o échame las cartas’. No me lo creeré pero pasaremos un rato agradable», dijo el soltero.

La velada fue transcurriendo y, posteriormente, ambos pasaron al reservado. Allí, la comensal abrió una carta que les dejó el equipo del programa y donde les proponía besarse. Pero, la participante se negó en rotundo. «Creo que esto puede esperar», espetó. «Me parece que no procede hacer nada que no sea mutuamente compartido por dos personas, en cualquier contexto», dijo él.

Al concluir la cita, en la decisión final de First Dates, Conchi sí quiso seguir conociendo a Tomás en un segundo encuentro. Sin embargo, y para su mala fortuna, él no opinó lo mismo. «Tiene un montón de valores y de cualidades pero físicamente no es compatible conmigo», sentenció Tomás.