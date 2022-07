‘First Dates’: una soltera deja en shock a Carlos Sobera tras esta confesión

Una noche más, First Dates regresó al prime time de Cuatro para presentar a sus espectadores los nuevos comensales que habían acudido al programa en busca de su media naranja. Un encuentro donde una de las protagonistas de la noche fue María, una mujer de 68 años que sorprendió hasta al mismísimo Carlos Sobera al hablar de su vida amorosa.

Tal y como le comentó al presentador nada más llegar, en la actualidad, y a pesar de su edad, se siente mejor que en sus años de juventud. María ha señalado que tiene mucha más vitalidad y liga más que antes, y eso que fue modelo a los 21 años.

Su éxito con los hombres cree que es debido a sus rasgos orientales. «No sé qué les pasa a los hombres, que les atraigo mucho. No sé si es porque soy oriental. Soy como Isabel Preysler, pero más pobre», explicó. Asimismo, María le ha confesado a Sobera que ha acudido al programa con ganas de divertirse y que desea que su cita acabe siendo más íntima que un simple encuentro para cenar.

Eso sí, la mujer solo tiene un requisito. «No me gusta la gente de mi edad porque no funcionan», declaró. Ante la cara de asombro del presentador, María ha expresado que quiere un hombre potente, limpio, guapo, con buena conversación y «buena lengua». Pero, lo que seguro Carlos Sobera no vio venir fueron las siguientes declaraciones de la comensal.

María desata las risas de Carlos Sobera: «Tengo siete amantes» 😂 #FirstDates19J https://t.co/IyqrYPfIlC — First Dates (@firstdates_tv) July 20, 2022

«Yo estoy sola, pero siempre acompañada. Tengo siete amantes», dijo. «¿Siete amantes?», le ha preguntado el presentador vasco, muerto de risa. «¿Uno para cada día de la semana?», le cuestionó, sin parar de reír. Ante ello, la mujer le ha explicado que “cuando María quiere guerra, lo llama». «No bebo alcohol, por eso estoy muy fuerte en el sexo», agregó.

Tras esta pequeña, pero intensa presentación, Sobera ha acompañado a la comensal hasta la mesa en espera de su cita de la noche. Momento en el que, con humor, le ha prometido que le iba a traer a su octavo amante en First Dates.