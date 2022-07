‘First Dates’: el equipo del programa pide disculpas por la mentira de este comensal

Una noche más, el restaurante de First Dates abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Un encuentro donde uno de los protagonistas de la noche fue Manuel, quien volvió a hacer que el equipo del programa pidiese disculpas a los espectadores.

Tras llegar al local, el comensal le comentó a Lidia Torrent que acudía en busca del amor porque en el pasado no había tenido mucha suerte. «Mi mujer se metió en una secta, yo no lo sabía y me abandonó cuando mi niño pequeño tenía 2 añitos y medio. Se llevó el poco dinero que tenía», explicó.

«Me quedé con tres niños pequeños, y aunque con el paso de los años conocí a una mujer, ha sido peor la enfermedad que la cura», comentaba resignado. Pero, el momento que no dejó indiferente a nadie llegó cuando la copresentadora le dijo que tenía cara de actor.

Al escucharla, Manuel no pudo evitar emocionarse y le reveló que era primo hermano del actor Juan Diego, protagonista de series como Los hombres de Paco, que falleció el pasado mes de abril. «Ha hecho muy buenas películas y en el teatro era el número 1», señaló. Una información que volvió a sacar a la luz con su cita de la noche, pero ella, por su parte, no tenía ni idea de quién le hablaba.

Ahora, un mes después de que el comensal realizase estas declaraciones y tras el revuelo generado en los medios por su parentesco con el mítico actor, el programa ha acudido a sus redes sociales para disculparse. Y es que, al parecer todo resultó una mentira de Manuel. Un nuevo engaño de un comensal por el que First Dates ha tenido que volver a dar la cara.