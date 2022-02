Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Sin embargo, a pesar de los años que ya lleva el programa en la parrilla televisiva, nunca hemos visto a Carlos Sobera enfadarse tanto como hasta ahora, y con razón.

En el último programa, la audiencia fue testigo de un momento que pasará a la historia de ‘First Dates’. Y es que, el presentador desenmascaró a un comensal impostor que llevaba mucho tiempo engañando a todo el equipo de Cuatro. Con una voz chillona, pelo largo y la perilla teñida apareció David en el restaurante. «¿Qué te ocurre en la voz?», le preguntó Sobera. Una cuestión que el comensal explicó señalando que se trataba «de una patología poco frecuente en los hombres, el falsete mutacional».

Tras las preguntas clásicas sobre lo que iba a buscar o si su voz le había dificultado encontrar el amor, el presentador soltó la bomba. «Te voy a enseñar una cosa, a ver qué te parece…», le dijo Carlos Sobera. Fue entonces cuando el conductor del programa le mostró un vídeo donde se podía ver a Jesús, el verdadero nombre del comensal, en sus anteriores tres visitas al restaurante con diferentes looks y nombres.

En las anteriores ocasiones, el comensal se había presentado como Pedro, Abilio y David, por lo que le hacían irreconocible para el equipo de casting. «Soy yo, estaba esperando este momento», admitió sin tapujos. «Aunque me veas sonriendo, no te estoy vacilando Carlos», dijo el comensal. «¿Quién eres realmente?», le preguntó Sobera seriamente. «Has venido aquí cuatro veces engañándonos, y el problema no es que lo hagas a nosotros, que eso no va a ningún sitio», añadió.

«El problema es que la gente que viene a citarse contigo viene a buscar el amor de verdad. Los has engañado a todos. ¿A qué vienes exactamente?», quiso saber el vasco. Pero, Jesús solo dijo: «No sabría explicarlo, la verdad». «Lo hago por instinto, soy artista en general, pero no sé qué soy. Esto no se lo enseño a nadie», confesó el comensal. «Te das cuenta de que has jugado con el prestigio de ‘First Dates’, que nosotros no estamos aquí para hacer tonterías, sino para que la gente encuentre el amor», le reprendió Carlos Sobera.

«Has jugado con las personas que ha venido a citarse contigo. Salvo que estuvieras enfermo, entiendo que no tienes ninguna justificación», señaló el presentador completamente enfadado. «Pido disculpas a todo el equipo, aunque es difícil aceptarlas por lo que he hecho», afirmó el comensal. «Me gustaría pedirle perdón a las personas que estuvieron aquí. Esto es un programa de citas de verdad, lo he comprobado todas las veces que he venido», aseguró Jesús. «Fue una broma de mal gusto, no tiene ningún sentido», aseguró Sobera.

Carlos Sobera desenmascara a un comensal que quería engañar a #FirstDates: “Has jugado con el prestigio del programa y de las personas que venían a citarse contigo” https://t.co/0URUYh5shK — First Dates (@firstdates_tv) February 1, 2022

«Páralo ya y déjales en paz, cómo te voy a pedir que nos dejes en paz a nosotros. No solo has jugado con el prestigio del programa, has jugado con el trabajo de la gente que está aquí currando. Hacemos esto en serio», añadió Sobera. Unas palabras con las que el presentador le recordó que «siempre hay voces que dicen que los que vienen son actores y tú, lo único que has hecho ha sido es echarnos mierda encima con tu actitud». Jesús señaló que «aquí no hay actores, y yo lo he hecho por mi cuenta».

«Esto no se lo va a creer la gente porque lo digas tú, que no tienes ninguna credibilidad, sino que es así porque nosotros lo demostramos día a día, y lo vamos a seguir haciendo. Te invito a salir», le dijo Sobera acompañándole a la puerta para terminar de una vez con el asunto. Sin lugar a duda, un momento que dejó a todo el mundo sin palabras.