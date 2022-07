‘First Dates’: una comensal estalla cuando su cita le propone pagar la cena a medias

El programa de Cuatro, First Dates, ha demostrado que tiene cierta facilidad para actuar como Celestina entre los solteros más atrevidos de España, aunque a veces, estas primeras citas pasen por algún que otro altibajo. Este ha sido el caso de una de las citas de ayer, los protagonistas de la misma han sido René y Magnolia.

Ambos solteros buscaban en el programa comandado por Carlos Sobera alguien con el que poder intercambiar sus inquietudes intelectuales. Y desde luego lo encontraron, el nivel cultural de ambos era bastante importante, y se pegaron prácticamente toda la cita conversando acerca de literatura, en especial de poesía, la cual es el fetiche de ambos.

La cita ha fluido estupendamente entre ambos, y han conversado sobre sus autores favoritos, Además, a nivel físico se han gustado mutuamente, aunque Magnolia ha reconocido que le haría algún que otro cambio estético a René, como cortarle la larga coleta que lucía.

Magnolia se enfada con René en el momento de pagar la cuenta: "Un señor invita en la primera cita" 😓 #FirstDates18J https://t.co/EHJ5t2JzUE — First Dates (@firstdates_tv) July 19, 2022

Por su parte, René le ha reconocido a su cita que «Me pareces una mujer en el más amplio sentido de la palabra. No sé si podremos o no podremos quedar en otra ocasión, pero a mí, sinceramente, me gustaría», un halago que le ha encantado a Magnolia.

Eso sí, han tenido un pequeño encontronazo debido a la manera de pagar la cuenta. René ha querido desde el primer momento pagar a medias la cuenta, a lo que Magnolia le ha respondido contundentemente «A medias, no. Las medias no me las pongo desde hace mucho tiempo. Tienes que invitar, porque un señor invita. Yo a medias, no. No me da la gana».

Finalmente, se han acercado a la barra y cuando Matías Roure les ha indicado que han sido 30 euros, René no ha tenido más remedio que pagar lo que se debía, para poder optar a una segunda cita con Magnolia.