‘First Dates’ | La curiosa reacción de Federico al ver a su cita: «Estoy asustado»

First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión con más éxito de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega. ¡Es verdaderamente espectacular!

Uno de los protagonistas más recientes fue, sin lugar a dudas, Federico. Este hombre acudía a First Dates porque quería conocer a una mujer con la que compartir su vida. Nada más ver a Ana María, su cita para esa noche, los nervios se apoderaron de él. Tanto es así que no dudó en hacer la siguiente afirmación: “Estoy asustado”.

Ana María, por su parte, no entiende cómo una “mujer tan guapa y tan divertida” como ella no ha encontrado a una pareja. La comensal, a su llegada al local, dejó claro que buscaba un hombre seguro de sí mismo con quien compartir su día a día. Nada más conocer a su cita, Ana María no dudó un solo segundo en tranquilizarle, para romper el hielo.

Federico no reacciona al ver a su cita en ‘First Dates’: “Estoy asustado” 😯 #FirstDates9J https://t.co/fnRmIvKLif — First Dates (@firstdates_tv) June 10, 2022

Una vez sentados en la mesa, ella quiso saber cómo le ha ido en el amor. Federico confesó que se quedó viudo muy joven y con una niña de 6 años. Después de esto, ha tenido diversas relaciones sentimentales y, la última de ellas, fue con una chica latina. Algo que captó la atención de Ana María, ya que ella también lo es: “Ya sabe lo que nos gusta”.

Una vez hablaron de sus profesiones, Ana María se quedó impactada con la de Federico, aunque sí que le dejó claro algo: “Me gustan las alturas, pero no quiero quedarme viuda”. A él también le pareció realmente interesante que su cita fuera nada más y nada menos que auxiliar de geriatría. Una vez pasaron al fotomatón, los dos se dejaron llevar.

Tanto es así que, incluso, se dieron un pequeño beso. Llegado el momento de la Decisión Final, ella consiguió ponerle muy nervioso. Y es que, a modo de broma, hizo saber que no quería tener más citas con él. Federico captó rápidamente que se trataba de una broma por lo que, afortunadamente, todo quedó en un susto. ¡Parece que el amor triunfó en First Dates!