‘First Dates’ | Esther, sobre su cita: “Es un desgraciado por lo que me ha dicho”

El pasado jueves 9 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates, uno de los programas de Cuatro con más éxito. Por lo tanto, tuvimos la oportunidad de conocer a nuevos comensales que llegaban al restaurante más famoso de la televisión para conocer a su media naranja. Dos de los protagonistas fueron, sin lugar a dudas, Esther e Israel.

La cita empezó mal ya de por sí, ya que el comensal comenzó preguntando a su cita qué edad tenía. Algo que hizo que la soltera empezara a marcar distancias con él, sobre todo por las formas en las que lo hizo. Debemos tener en cuenta que Israel, votante de VOX y amante de los animales, llegó a First Dates para encontrar a “una señorita educada” que le enamore. Al ver a Esther, vio que ella podía cumplir sus expectativas.

Lo que pasa es que, debido a esa metedura de pata, la cosa no empezó fluyendo como él esperaba. Y todo porque Israel le hizo saber que aparentaba 5 años más de los que tenía, quizás, por ser fumadora. Frente a las cámaras de First Dates y visiblemente molesta, la comensal se sinceró: “Me ha sentado bastante mal… Es un desgraciado diciendo eso. Porque él aparente 45 a mí no me tiene que echar 42”.

Cinco años de más acaban con la cita de Esther e Israel: “Es un desgraciado diciendo eso” 🤨 #FirstDates9J https://t.co/kzzOE2X7pX — First Dates (@firstdates_tv) June 10, 2022

Una vez estuvieron en la mesa y les sirvieron el primer plato, Israel no tardó en hacer saber a su cita que era algo “básico” en cuanto a comidas se refiere. Tanto es así que, incluso, en las bodas pedía que se le sirviera el menú infantil. La comensal no pudo evitar sentir que su cita comía igual que su hija, y eso es algo que no le ha llamado para nada la atención.

Esther cada vez estaba más desencantada con Israel: “Me parece aburrido, no me hace ninguna gracia». Todo ello mientras él estaba absolutamente convencido de que era una persona de lo más divertida. Además, quiso saber si Esther solía hacer deporte, ya que él había sido experto en fitness. Al enterarse de que hacía crossfit, el comensal sintió que estaba perdiendo su tiempo.

Entre otras cuestiones, porque estaba convencido de que ese mundo era “para el postureo” y eso es algo que odia: “Yo entreno en pijama, no me compro modelitos”. Por lo tanto, la cita iba de mal en peor. Aun así, en la decisión final en First Dates, Israel sí que quiso tener una segunda cita con Esther mientras que ella fue honesta, dejando claro que no tenían absolutamente nada en común.