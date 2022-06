‘First Dates’ | Israel, contundente: «Antes votaba a PACMA, ahora voto a VOX»

Una noche más, First Dates regresó a la parrilla televisiva de Cuatro para presentar a la audiencia los nuevos comensales que se han sumado al reto del amor. Una búsqueda de su media naranja donde uno de los grandes protagonistas fue Israel, quien volvió a demostrar que, por muchos que pasen los años, el reality nunca dejará de sorprendernos.

Nada más entrar al restaurante, el comensal se presentó como una persona con mucho humor que le apasionan los animales. De hecho, tal y como explicó en algunos totales, como animalista ha estado votando en las elecciones a PACMA, pero últimamente ha cambiado de parecer y se ha orientado más hacia el partido de Santiago Abascal, VOX.

#TúTambién pensaste que, para curar un corazón roto, un buen primer paso era regalarte una noche loca 😏 ¡Quédate con nosotros y sigue #FirstDates9J en directo en @cuatro! ➡ https://t.co/WVToYCzqrN pic.twitter.com/xE1cnjCqOq — First Dates (@firstdates_tv) June 9, 2022

Eso sí, tras confesarle sus preferencias políticas a Carlos Sobera, Israel le ha puntualizado que el pensamiento del partido de Abascal con los toros no le termina de encajar. Debido a sus palabras, el presentador de Cuatro quiso saber si el motivo de ello era porque no le gustaban los toros. Pero, el comensal fue claro y directo, señalando que a él los toros le encantan, pero no en la plaza.

“Las corridas en la cama y los toros en el monte”, agregó. Convencido de tener un “inglés negro”, Israel explicó cómo es su prototipo de chica ideal. “No me gustan las chicas enteradas ni maleducadas”, dijo al respecto. Palabras a las que agregó que busca a “una señorita en la calle y luego en casa… ya hacemos al coña, pero con modales”.

Además, y por si fuera poco, Israel le comentó que se suele fijar mucho en en la relación peso-altura de las mujeres. Unas declaraciones que dejaron estupefacto a Sobera, quien no pudo evitar responderle. “¿Vas con una báscula por la calle?”, le cuestionó. Al final, al ver a su cita de la noche, el comensal parece que se quedó satisfecho con la elección del programa, pues el peso de la joven era el acorde, según él. “Fina, filipina, olé, olé”, señaló en First Dates.