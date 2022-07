En el programa conducido por Carlos Sobera, First Dates, siempre encuentran la manera de conseguir gente bastante peculiar para que protagonicen sus citas. En este caso, la que ha llevado la voz cantante del último episodio de este famoso programa de citas ha sido una mujer llamada Deborah, la cual desde el primer momento ha confesado que guarda un gran parecido con alguien del mundo de los reality shows.

La cita comenzó con la temprana llegada de Deborah, la cual se desveló como un auténtico torbellino. Mostró un carácter muy enérgico y hablador cuando Carlos Sobera le recibió en la puerta del restaurante de amor de Cuatro.

Casi sin haber entablado conversación, le reconoció al presentador del show que se parecía, y mucho, a la participante del programa La Isla de las Tentaciones Fani. «Me han dicho siempre que me parezco a Fani. Llevan ya dos años diciéndomelo. La primera persona que me lo dijo fue un ex mío» le dijo la chica al de Baracaldo.

A Deborah le han dicho que se parece a una chica de 'La isla de las tentaciones': "El primero que me lo dijo fue mi ex" 😄 #FirstDates19J https://t.co/0ACE7HRDw4 — First Dates (@firstdates_tv) July 20, 2022

Después de estar comparando parecidos durante un rato, llego la cita de Deborah, Víctor. El cual, a pesar de ser entrenador personal y técnico deportivo, expresó que se consideraba una persona bastante tranquila, algo que Deborah consideró como algo bastante positivo, ya que es lo que buscaba para poder contrarrestar su carácter.

A pesar de que la cita fluyó bastante bien, y los comensales se encontraron muy cómodos el uno con el otro, había un problema. Este era que Deborah no encontraba en absoluto atractivo a Víctor, y por nuestra experiencia estas citas no acaban en final feliz.

«Me cae bien, pero es como si fuera mi amigo. La química y el feeling no lo he sentido» reconoció la doble de Fani, la cual dejaba así sentenciada a su pareja. En el momento de dar el veredicto final en First Dates, Deborah rehusó una segunda cita, alegando que le veía más como un amigo.