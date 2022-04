Otra noche más en ‘First Dates’, donde el pasado martes tuvieron lugar cinco nuevas citas. Aunque tenemos que ser realistas y destacar una en especial por encima de las demás, concretamente la cita que protagonizaron Raquel y Leroy.

Primero llegaba ella, una joven de 29 años que se definía a ella misma como “una friki de la vida”, que haciendo prueba de su valentía, manifestó que atrevía a hacer cualquier cosa, y como no podía ser menos, puso el ejemplo de sentirse muy cómoda en relaciones abiertas.

Tras conocer estas intrigantes declaraciones, Carlos Sobera recibió a su cita de la noche, Leroy, un chico malagueño que se definió a sí mismo como un amante del universo, y que como exclusiva mundial, nos reveló: “El universo nos está todo el rato hablando y no nos paramos a escucharlo”.

Seguidamente, comentó que el deporte es una de sus grandes aficiones a pesar de que no suela practicarlo. Cambiando a unos de los temas más recurrentes, reconoció sentirse como hetero pero “poliamoroso”, y prueba del todo el amor que tiene que dar, decidió dar un abrazo a su cita de la noche, algo que a ella le gustó y provocó un comentario positivo al respecto: “Va a ser un personaje y me va a caer bien”.

Todo apuntaba a que iban a tener muchas cosas en común, y en efecto, así fue. ‘First Dates’ reunió entre otras, a dos amantes de los animales, Raquel le comentó que ella tenía tres “perres”, mientras que su cita solamente había tenido ratas de mascotas: “Me daban besitos, se me subían a los hombros”.

Sin embargo, uno de los puntos más peculiares de la cita vendría cuando Leroy le sacó a Raquel el tema de la maternidad: “Me encantaría sentir lo que es parir. Dicen que es el mejor orgasmo y lo quiero probar, me gusta probar de todo. Tengo dos amigos que me darían su esperma, pero tendría que sortearlo entre ellos” comentaba muy segura, a lo que recibiría una respuesta más filosófica por parte de su cita: “Yo no quiero ser padre, hay mucho dolor en este mundo para traer a un hijo”.

A pesar de que la cena fue muy bien, ambos estuvieron cómodos, pero ella simplemente vio a Leroy como un amigo, o quien sabe cómo otro candidato a donarle su esperma: “Siento como si hubiera sido un colega, la cita ha sido mucho colegueo”, desgraciadamente el restaurante del amor, no pudo hacer su magia en esta ocasión.