El pasado miércoles 6 de abril tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘First Dates’. De esta manera tan concreta, pudimos conocer a nuevos comensales que llegaban al restaurante más famoso de la televisión con muchas ganas de encontrar el amor. Dos de los protagonistas fueron, sin lugar a dudas, Lola y Tomás.

En la cena, el comensal estaba visiblemente nervioso. Tanto es así que terminó hablando de médicos, medicamentos, operaciones y hasta dentistas con su cita. Lola, por su parte, cree que quedar por primera vez con una persona y que ese sea el tema de conversación es algo que le ha parecido realmente aburrido.

Todo comenzó cuando Tomás entró al restaurante de ‘First Dates’ dispuesto a encontrar a una mujer que consiguiera sacarle de la rutina. Lola era la candidata perfecta, tal y como aseguró el comensal. El hombre, poco a poco, ha ido ganando soltura durante la cena a pesar de que no hubiera mucha conversación.

De hecho, el hombre no dejó de hablar del problema de corazón que padece y del motivo por el que se niega a tomar la medicación que le recetaron. Por si fuera poco, Tomás quiso incidir en que se está dejando mucho dinero en el dentista. Lola no podía dar crédito a lo que estaba escuchando, ya que no era lo que ella esperaba de una experiencia como ‘First Dates’.

Tanto es así que, ante las cámaras, la comensal ha reconocido que se ha aburrido muchísimo durante la cena: “Es como si estuviera comiendo con mi abuelo”. Después de todo, llegó la decisión final. Tomás tenía claro que Lola era la mujer que estaba buscando. Ella, por su parte, dejó claro que le había faltado algo más, que mostrara más alegría y hablara menos de temas de salud. En esta ocasión, ¡el amor no triunfó en ‘First Dates’!