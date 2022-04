No es ningún secreto que ‘First Dates’, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión con más éxito de Cuatro. Cada noche, tenemos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega y, por tanto, de conocer a nuevos comensales que llegan al restaurante dispuestos a encontrar el amor.

El pasado lunes 4 de abril, una de las protagonistas fue Susana. La barrendera llegó a ‘First Dates’ con las ideas muy claras: “Para mí el sexo es muy importante. No solo uno por la mañana o por la noche, donde te pille porque soy morbosa: En el AVE, en parques… me falta encima de un caballo”, reconoció.

Lo que más dejó en shock a Carlos Sobera fue cuando Susana hizo la siguiente confesión: “Soy más salada que el chocho de la sirenita. Hago Tik Tok y soy muy payasa. He llegado a tener muchos seguidores, pero me quitan las cuentas”. Su cita para esa noche fue Manuel, quien aseguró lo siguiente: “En el amor siempre me ha ido fatal, pero estoy abierto a lo que sea”.

Además, el comensal quiso ir mucho más allá: “Creo que llevo tanto tiempo buscando pareja que pensé que si no me la encontraban en ‘First Dates’ no me la encontrarían en ningún lado”. Susana, nada más conocer a su cita, confesó verle “muy pequeño”: “Me da miedo romperle. A mí me gustan los hombres que me manejen, y a él lo manejaría yo”.

Pasaron al restaurante y comenzaron a hablar. El distanciamiento llegó cuando empezó a tratarse el tema de la política. Susana fue contundente: “Mi familia siempre ha sido de derechas, muy de extrema derecha. Mi abuelo era Guardia Real de Franco”. Por si fuera poco, añadió: “En mi casa han sido muy franquistas. Mi madre y mis tíos han mamado lo del ‘Cara al sol’ y a mí me ha llamado siempre la atención”.

En ese momento, el gallego dio su punto de vista al respecto: “Yo soy abertzale, de extrema izquierda”. A pesar de todo, dejó claro que “una cosa no quita la otra. Tú eres de VOX, ¿no?”, preguntó a la barrendera. Ella no tardó en responder: “Soy mucho de Abascal, tiene un polvo… Está muy bueno”. El técnico de orquestas se sorprendió: “¡Pero qué dices! ¿Dónde va con esas barbas?”.

En la decisión final, Susana sí que quería tener una segunda cita con él: “Hay que conocerse, en una hora no se sabe”. Lo que no esperaba era la respuesta que iba a dar Manuel: “No volvería a quedar con ella porque chocamos en muchas cosas”. Parece que, en esta ocasión, ¡el amor no ha triunfado en ‘First Dates’!