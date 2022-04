Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Mirtha y Raúl. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

La falta de química y el primer contacto visual pueden condicionar que ya no surja esa chispa. Y esto es lo que les ha pasado a Mirtha, de 30 años, y a Raúl, de 45 años. Tal y como expresó la comensal, había acudido al programa para sentir esa pasión que nunca ha sentido. «Nunca me he enamorado», confesó. Raúl, por su parte, ha expuesto que su: «Hábitat natural es estar en pareja».

Ante esto, parecía que todo iría bien para los protagonistas de la noche, pero Mirtha dejó claro con un gesto de desagrado que su cita no era lo que esperaba. “Si yo fuese por la calle y me encontrarse con Raúl no lo miraría ni me acercaría”, señaló nada más verle.

A pesar de este mal inicio, ambos comensales han pasado a cenar para poder conocerse mejor, dando lugar con ello a una velada de lo más inesperada. Durante la cena, Mirtha ha explicado que tiene 3 hijos y que, el último, tiene tan solo dos meses. Además, señaló que han pasado solo dos semanas desde que lo dejó con su pareja.

Al escucharla, la cara de asombro de Raúl no pasó desapercibida. “Cuando acabas una relación creo que hay que dejar un tiempo para ti, para conocerte y por supuesto, para empezar con otra persona; pero dos semanas me parece muy poco”, le respondió. El resto de la cita no fue mejor, de hecho, Mirtha ha sufrido constantemente un ataque de risa floja tras otro dependiendo del tema de conversación.

Dicha situación le ha impido entablar una conversación seria con Raúl, que se ha empezado a impacientar y ha llegado hasta dudar de si ese ataque era más bien propio de los nervios o de la tensión. Entre tanto, también llegó el tema de lo que busca cada uno en una pareja, siendo este el punto que demostró que Raúl tampoco tuvo una buena primera impresión de la joven.

#FirstDates31M

La cara que se le ha quedao cuando se ha enterado de que hace 2 semanas que está soltera🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/vrHWdEp8ah — Amargaíta me tenéis (@TeneisMe) March 31, 2022

“Una mujer con más curvas y de otro estilo”, explicó el comensal sobre lo que buscaba. Mientras, Mirtha señaló que: “Me gustan más altos y que tengan pelo…No he sentido lo que tenía que sentir al verlo”. Ante esto, ya todo estaba claro. Ninguno de los comensales tenía la intención de darse una segunda cita con el otro, por lo que, en la decisión final de ‘First Dates’, ambos negaron la posibilidad y se marcharon a casa solos.